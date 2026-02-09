Tragedija u Srbiji: Djevojčica iz Čačka preminula nakon rutinske operacije krajnika

Djevojčica iz Čačka preminula je u Beogradu nakon operacije krajnika. Kada se probudila, zbog brohospazma je otežano disala.

Devojčica E.M. (4) iz Čačka je preminula u Beogradu nakon operacije krajnika prije nekoliko dana. Prema saznanjima "Blica", komplikacije su se javile nakon operacije tokom buđenja djevojčice.

"Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan.

Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija. Nos i ždrijelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju", kaže izvor pomenutog lista.

Djevojčica je nakon operacije hitno transportovana u Beograd. Nažalost, preminula je u Institutu za majku i dijete.

Uzrok smrti nije poznat zasad, a njena majka Sanja kaže da njena ćerka nije imala zdravstvenih problema.

"Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja E. preživi", započela je ona.

Potom joj je hirurg rekao da je operacija prošla kako treba. Međutim, kad su je budili, dogodilo se krvarenje u plućima.

"Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ja ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran, da li su je tada povrijedili jer dijete nije bilo ni od čega bolesno nikad.

To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport", dodaje majka preminule djevojčice za RINU.

