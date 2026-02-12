logo
Još jedan smrtni slučaj u čačanskoj bolnici: Preminuo muškarac (38) nakon operacije krajnika

Još jedan smrtni slučaj u čačanskoj bolnici: Preminuo muškarac (38) nakon operacije krajnika

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Nakon operacije krajnika, muškarac (38) iz Niša preminuo je u čačanskoj bolnici.

Još jedan smrtni slučaj u čačanskoj bolnici: Preminuo muškarac (38) nakon operacije krajnika Izvor: RINA.RS

U Opštoj bolnici u Čačku zabilježen je još jedan težak slučaj nakon operativnog zahvata i to sa tragičnim ishodom.

"Prema informacijama do kojih smo došli, preminuo je rano jutros muškarac (38) iz Niša, kod kog je tokom liječenja nakon operacije krajnika došlo do komplikacija sa smrtnim ishodom", kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Kako ova informacija još uvijek nije zvanična, očekuje se da se Ministarstvo zdravlja i nadležne zdravstvene institucije u najkraćem roku se obrate javnosti i iznesu tačne i provjerene informacije o ovom događaju, u skladu sa zakonom.

Podsetimo,djevojčica Ema M. (4) iz okoline Čačka preminula je nakon operacije trećeg krajnika. Nakon što je zbog komplikacija iz Čačka hitno transportovana za Beograd, djevojčica je preminula na Institutu za majku i dijete.

(RINA/MONDO)

