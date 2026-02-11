logo
Ceca zbog smrti male Eme odložila koncert u Čačku: Pjevačica se odmah oglasila, donijela hitnu odluku

Izvor mondo.rs
0

Svetlana Ceca Ražnatović odmah je odlučila da događaj pomjeri.

Ceca odgodila kocert u Čačku Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović odložila je koncert koji je trebalo da se održi 14. februara u Čačku, zbog tragedije koja je potresla cijelu Srbiju.

Vijest da je četvorogodišnja djevojčica Ema M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je mnoge, zbog čega je Ceca odmah donijela odluku da odloži koncert.

Izvor: Rina/Privatna arhiva

Pjevačica je zatražila novi termin, pa će koncert biti pomjeren za 15. mart ove godine, a potom se obratila javnosti:

"Dragi moji Čačani,

Zbog tragedije koja je zavila Čačak u tugu - zbog prerane smrti male Eme, osjećam obavezu da koncert zakazan za 14. februar odložim.

U trenucima kada jedan grad prolazi kroz ovakav bol, muzika treba da zastane. Postoje dani kada scena i svjetla nisu važni, kada je najvažnije biti čovjek i pokazati saosećanje i poštovanje prema porodici i svima koji tuguju.

Moje misli i molitve su uz Eminu porodicu i sve građane Čačka.

Vjerujem da ćete razumeti, a mi ćemo se umesto ove subote - družiti 15.marta. A, sada da svi zajedno pošaljemo ljubav tamo gde je najpotrebnija - porodici Marković.

Hvala vam na razumijevanju.

Vaša Ceca"

Neutješni roditelji male Eme kažu da djevojčica nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima koji je jako čest kod mališana. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom.

(Telegraf.rs/MONDO)

ceca Čačak koncert

