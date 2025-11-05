logo
Pričali su da je koncert prekinut: Novi snimak s Cecinog koncerta u Makedoniji otkrio istinu

Autor Dragana Božić
0

Svetlana Ceca Ražnatović održala je 31. oktobra koncert u Velesu, a sada se pojavio snimak koji je otkrio pravu istinu o završetku ovog nastupa.

Cecin koncert u Makedoniji nije prekinut Izvor: Instagram/X/Ceca Press/Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović doživjela je neprijatnost tokom koncerta u Velesu, Sjevernoj Makedoniji, kada je greškom podigla bugarsku zastavu koju joj je neko iz publike dao.

Nakon što je isplivala ova vijest, Ceca je burno reagovala pred srpskim novinarima koji su je pitali za detalje, te ih posavjetovala da bolje istraže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Iako su se pojavile priče da je Cecin koncert prekinut zbog zastave Bugarske, sada je isplivao snimak koji dokazuje suprotno.

Ceca je nastup održala do kraja, a Makedonci su je pozdravili jakim aplauzom.

Ceca: "Plasirane su laži"

Podsjetimo, Ceci su tokom nastupa iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske što je na mrežama izazvalo različite reakcije.

"Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpjevala sam preko dva i po sata mislim, čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na konto toga i to je riješeno", objasnila je i dodala:

"Ima gorih afera za koje niste smarali moje kolege. Šta se desilo, ljudi? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vrijeđaju ljude, vrijeđaju svoje kolege..."

Pogledajte

01:15
Ceca besna kao ris zbog drame sa bugarskom zastavom
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Žao mi je ako sam nekoga uvrijedila"

Ceca je istakla i da joj nije bila namjera nikoga da uvredi.

"Nije strano da uvijek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pjesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio – to mi zaista nije bila namjera, a posebno ne da povrijedim ili uvrijedim domaćine. Vjerujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelijepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili. Imali smo koncert."

Još Cecinih slika pogledajte u galeriji:

(Blic / MONDO)    

