Ceca ogrnula bugarsku zastavu u Sjevernoj Makedoniji: Publika reagovala zvižducima, koncert prekinut

Svetlana Ceca Ražnatović doživjela je neprijatnu situaciju na jučerašnjem koncertu.

Izvor: Tiktok printscreen/m4donche

Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert u Sjevernoj Makedoniji, ali nastup je bio obilježen neočekivanim momentom koji je privukao veliku pažnju publike.

Tokom izvođenja jednog od svojih hitova, pjevačica je greškom koristila bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju prisutnih. Iako je očigledno bila riječ o nenamjernoj grešci, mnogi posjetioci su se osjetili uvrijeđeno i počeli da zvižde, izražavajući nezadovoljstvo.

Situacija je, prema izvorima sa lica mjesta, trajala nekoliko minuta, ali nije uticala na nastavak koncerta, a Ceca je profesionalno nastavila sa nastupom, nastojeći da atmosfera ostane pozitivna.

Pogledajte fotografije sa koncerta:

Iako se jasno vidi da Ceca nije imala nikakvu lošu namjeru, reakcija publike bila je neminovna. Nakon što su uslijedili zvižduci, pjevačica je djelovala iznenađeno, a potom se povukla sa bine i odlučila da prekine koncert.

Njena reakcija mogla je biti pokušaj da se izbjegne dalja eskalacija situacije, ali je taj trenutak izazvao dodatne tenzije. Snimak cijele scene brzo se proširio društvenim mrežama, privlačeći ogromnu pažnju korisnika i medija.

(Mondo.rs)