Vila Cece Ražnatović na Kipru propada: Kapija otvorena, a fasada popucala

Ekskluzivne slike i snimci vile Svetlane Cece Ražnatović na Kipru

Vila Cece Ražnatović na Kipru Izvor: MONDO/Kurir/Boba Nikolić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, osim po višedecenijskoj karijeri, hitovima i braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u kojem je dobila Veljka i Anastasiju privlači pažnju javnosti i zbog nekretnina koje su u njenom posjedu.

Prva je ona u Ljutice Bogdana u kojoj je živjela sa pokojnim suprugom, donedavno i sestrom Lidijom Ocokoljić i zetom, a potom i druga, na Kipru. Ceca u posjedu ima vilu od 400 kvadrata u Aja Napi u koju je srbijanski MONDO imao prilike ekskluzivno da zaviri.

Pogledajte:

Kapija imanja, koje je za naše turiste atrakcija je otvorena, a primjetno je da su na vili neophodni manji radovi. Fasada je na pojedinim mjestima popucala, a kako to sve izgleda pogledajte u snimku::

Pogledajte

00:41
Posetili smo vilu Cece Raznatovic na Kipru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Kupila sam kuću na kredit"

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović godinama unazad odmara u porodičnoj kući na Kipru koju je pazarila zahvaljujući prijatelju koji joj je donio slike imanja.

"Željela sam nešto egzotično, lijepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je donio fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mjesečno otplaćujem", rekla je Ceca prije nekoliko godina u emisiji Amidži šou.

Ovako izgleda dvorište:

Pogledajte

00:16
Dvorište oko Cecine vile na Kipru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Kuća na posljednjem spratu ima manji bazen, dva džakuzija i sobu za masažu.

(MONDO)

Tagovi

ceca Kipar vila

