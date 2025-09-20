Ekskluzivne slike i snimci vile Svetlane Cece Ražnatović na Kipru
Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, osim po višedecenijskoj karijeri, hitovima i braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u kojem je dobila Veljka i Anastasiju privlači pažnju javnosti i zbog nekretnina koje su u njenom posjedu.
Prva je ona u Ljutice Bogdana u kojoj je živjela sa pokojnim suprugom, donedavno i sestrom Lidijom Ocokoljić i zetom, a potom i druga, na Kipru. Ceca u posjedu ima vilu od 400 kvadrata u Aja Napi u koju je srbijanski MONDO imao prilike ekskluzivno da zaviri.
Pogledajte:
Vila Cece Ražnatović na Kipru propada: Kapija otvorena, a fasada popucala
Kapija imanja, koje je za naše turiste atrakcija je otvorena, a primjetno je da su na vili neophodni manji radovi. Fasada je na pojedinim mjestima popucala, a kako to sve izgleda pogledajte u snimku::
"Kupila sam kuću na kredit"
Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović godinama unazad odmara u porodičnoj kući na Kipru koju je pazarila zahvaljujući prijatelju koji joj je donio slike imanja.
"Željela sam nešto egzotično, lijepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je donio fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mjesečno otplaćujem", rekla je Ceca prije nekoliko godina u emisiji Amidži šou.
Ovako izgleda dvorište:
Kuća na posljednjem spratu ima manji bazen, dva džakuzija i sobu za masažu.
