"Tako nešto nikada ne bih uradila čovjeku": Ceca prvi put progovorila o odnosu sa Dinom Merlinom

Dino Merlin napisao je jedan od najvećih hitova Svetlani Ceci Ražnatović.

Svetlana Ceca Ražnatović gostujući u emisiji "Sve u 16 sa Robertom Čobanom" govorila o odnosu sa Dinom Merlinom. Poznato da je da je hit "Beograd" poklonio pjevačici prije 30 godina, pošto zbog rata nije mogao da otpjeva ovu pjesmu.

Ceca je na početku otkrila gdje se upoznala sa poznatim muzičarem.

"Upoznala sam ga u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pjesmu “Zaboravi” i poklonio pjesmu 'Beograd'. U mojoj karijeri je napisao još 'Žarila sam žar'. Tu pjesmu sam dobila od Marine i Fute jer je bila kod njih! 'Beograd' sam dobila zbog situacije koja je tada bila, rat. Nije mogao da pjeva pesmu o Beogradu. To je bilo 1992, kada mi je poklonio a snimila sam je 1995.", otkrila je Ceca Ražnatović.

Pjesma je trebalo da bude duetska

Ona je navela da je prvobitna ideja da pjesma "Beograd" bude duetska.

"Ta pjesma je trebalo da bude duetska, pisao je za sebe, ali ne mogu da se sjetim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški dio je trebalo da ide 'znam joj boju haljine ja je ljubio, znam za jedne usne ja ih ljubio'. On mi je rekao 'Ceki ja zbog ove situacije ne mogu da snimim ovu pjesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti poklanjam tu pjesmu”, rekla je Ceca.

Svetlana je otkrila zbog čega Dino Merlin nije bio potpisan ispod poznate pjesme.

"Mi nismo smjeli zbog cijele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo. Ja to nikada nisam krila. Poslije je i on sam pričao o tome. Ali u to vrijeme ja sam to krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čovjeku jer je bio jako korektan. Mi se ne čujemo, ne družimo se, nismo se ni sreli. Ja njega jako poštujem i cijenim kao umjetnika i hvala mu što imam takve tri pjesme u karijeri. 'Beograd' je evergrin", rekla je.

