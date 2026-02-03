Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku: Pjevačica prije 30 godina snimila evrovizijsku pjesmu

Svetlana Ceca Ražnatović ukrstila je glas sa poznatom glumicom, a snimci njihovog nastupa preplavili su mreže

Izvor: Ceca Raznatovic Arhiva (Rezervni)

Karijeru Svetlane Cece Ražnatović obeležili su brojni hitovi, a pojedine numere snimila je i sa kolegama. Ipak, mnogi su zaboravili i da je svojevremeno ukrstila glas i sa lepom glumicom Ivanom Žigon, a njihov duet, iako su ga mnogi zaboravili, sada je ponovo preplavio mreže.

Te davne 1994. Ceca je u studio ušla sa Žigon kada su prepjevale čuveni hit "Bandido". Originalnu numeru otpjevale su sestre Toni i Enkarna Salazar – poznatije kao "Azucar Moreno" na Evroviziji 1990, u Zagrebu.

Poslušajte kako je zvučala verzija Cece i Ivane:

Svojom izvedbom,Ceca i Ivana napravile su posebnu pometnju, ali singlu nije pronađeno mjesto ni na jednom pjevačicinom albumu, a obje poznate dame se nisu nikada oglasile povodom ove kolaboracije, te nije jasno kako je došlo do ove ideje.