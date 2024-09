Dragiša Binić opisao kako je preživio atentat! Ranio napadača, pa spomenuo Cecu Ražnatović

Slavni srpski fudbaler Dragiša Binić preživeo je prije 20 godina atentat. Sve se odigralo ispred njegove kuće, a godinama kasnije otkrio je šta misli da je bio razlog pucnjave.

Slavni srpski fudbaler Dragiša Binić osvojio je sa Crvenom zvezdom 1991. godine u Bariju Kup evropskih šampiona igrajući svoj najbolji fudbal u karijeri. Bio je strijelac sa "bele tačke" u penal-seriji sa Marsejom, važio je za jednog od najbržih fudbalera koje je Jugoslavija ikada imala, a mnogi ne znaju i da mu je ta brzina, kako sam kaže, spasila život.

U maju 2004. godine, dok je Dragiša Binić bio predsjednik FK Obilić, pokušao je da ga ubije Božidar J. Takođe, poznat je bio i kao Boža Bilder i Kristofer. Zbog pokušaja ubistva Binića robijao je osam godina, dok je bio optuživan i za iznudu stanova, a na Badnji dan 2018. godine u haustoru zgrade na Vidikovcu prijetio da će dići objekat u vazduh. Tada je poslije prave drame uhapšen jer je naoružan pištoljem i u panciru prijetio da će raznijeti zgradu u ulici Slavka Rodića.

Ali, šta se desilo 17. maja 2004. godiine i zašto je Dragiša Binić bio meta ispred svoje kuće u Višnjičkoj banji? Do detalja je opisao šta se desilo u intervjuu za "Glas javnosti".

Pucao na Binića, a fudbaler uzvratio

Dok je parkirao "porše 911" u u naselju Višnjička banja, Biniću je pritrčao mladić sa fantomkom na glavi i pištoljem u ruci. Binić je, primijetivši ga, zalegao ispred automobila. Napadač je tada u njegovom pravcu ispalio nekoliko metaka koji su srećom završili u 'poršeu'. Binić je tada zapucao ka napadaču koji je pobjegao niz ulicu.

Policija je odmah izašla na uviđaj i na osnovu tragova utvrdila da je napadač imao još jednog saučesnika. Tri sata kasnije, u KBC Zvezdara pojavio se mladić pogođen sa dva hica u grudi. Obaviještena je policija, koja je odmah pretpostavila da je u pitanju napadač koji je ranjen u vatrenom okršaju u Višnjičkoj banji. Urađena je analiza krvne grupe, a zatim i DNK, kojim je potvrđeno da je Božidar J. učestvovao u pucnjavi. Dragiša Binić je otkrio kako je ranio napadača.

"Vraćao sam se kući oko dva sata ujutru i kad sam parkirao pored kuće, vidim, iz mraka mi pritrčava neki muškarac! Pogledam, drži pištolj, 'fantomka' mu na glavi! Odmah mi je bilo jasno da to nisu čista posla, iskočim i bacim se pored kola, kad on zapuca! Srećom, nije me izdala brzina, izvadim pištolj, ali ovaj pobježe! Nisam ni stigao da pucam! Ali, potrčim za njim niz ulicu! U pitanju je život ili smrt, pucam ja, puca on! Poslije sam od policije čuo da su našli tragove krvi, izgleda da sam ga zakačio...", rekao je Binić.

Zašto je Dragiša Binić napadnut?

U to vrijeme direktor Obilića, kluba koji je bio u vlasništvu Dragana Ražnatovića Arkana, nije znao zbog čega je napadač pokušao da ga ubije.

"Ma, ne znam ko i šta hoće, ni sa kim se nisam svađao, nema osobe da ne govorim sa njom. Volio bih da znam ko je ovo uradio, odakle je?! Policija mi je javila da su nekog ranjenog prijavili oko pola četiri. Oni su našli tragove još jednog koji je bio sa njim, pobjegao je na drugu stanu, ja ga nisam ni vidio. Izgleda da su me čekali nekoliko sati da dođem kući. Da su htjeli pare ili kola, ne bi pucali, nekako sam siguran, ali kad čovjek stavi "fantomku" na glavu onda ti je sve jasno! Ma, sreća da sam ga vidio i brzo odreagovao! Neću da vjerujem da ovo ima bilo kakve veze sa sportom, bar sam ja poznat kao fer čovjek u sportu. Fudbal je fudbal, a za ovo hoću da vjerujem da nema veze sa fudbalom", zaključio je Binić.

Sud nije prihvatio odbranu okrivljenog Božidara J. (u trenutku napada 29) koji je negirao pokušaj ubistva i ispričao da je na Binića pucala druga osoba, poznata u podzemlju, čiji identitet on navodno ne smije da otkrije jer strahuje da bi se nešto loše moglo desiti njemu i njegovoj porodici.

Iako je motiv napada na Binića ipak ostao nerazjašnjen do kraja, "Kurir" je prenio dvije verzije priče. Prema prvoj, Binić je bio meta napada i neko je tada želio da ga zaplaši. Druga kaže da je razlog napada bio materijalni. "Binić je tada nosio skupocjen sat, vrijedan najmanje 40.000 evra. Napadači su to znali i riješili da ga orobe. Međutim, nisu računali da Zvezdin as ima dozvolu za nošenje oružja, ali i da sa sobom nosi pištolj. Tada je Boža skočio na fudbalera, međutim Binić je odmah reagovao i zapucao. Poslije toga znamo šta se desilo...", pričao je neimenovani sagovornik.

"Mislili su da će s Cecom onda drugačije"

Godinama kasnije, Dragiša Binić je u intervjuu za "Telegraf" otkrio nove detalje: "Bio sam problem zbog Obilića. Htjeli su da me sklone, jer bi onda sa Cecom drugačije. Znaju da sam ja tip koji je neću ostaviti i bilo je lakše da ubiješ. U to vrijeme ubiješ nekog i nikom ništa. Niko nikog nije tražio. NN situacija i gotovo. Malo su se zaigrali. Ja sam tu odreagovo, imao i sreće. Malo sreća, malo ljubav prema oružju. Taj hobi koji sam imao od djetinjstva mi je spasio život", kazao je Binić.

"Situacija je bila neprijatna, ali ja sam već sljedeće veče ponovo u gradu. Kabrio, na splav, nemam obezbjeđenje. Šta sad? Da vodim 20 konja da me čuvaju pa da pravim cirkus? Ljudi gledaju, znaju šta se desilo, a ja opet sam po gradu idem. Znam da nemam problem. A drugo, kad neko hoće da te ubije onda niko ne može da ti pomogne. Više upadaš u oči i veća si meta ako imaš obezbjeđenje oko sebe. Za takve stvari prvo treba jak razlog".

(Glas javnosti/Telegraf/Kurir/MONDO)