Muka mi je od Stanojevićevog kukanja! Javio se bivši igrač Zvezde: Licemjeri u Partizanu prave frku

Dragiša Binić isprozivao je Aleksandra Stanojevića zbog pravila o bonus igarčima.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Aleksandar Stanojević obratio se medijima pred start nove sezone. Bilo je mnogo različitih tema, jedna od glavnih bila je odluka FSS o tome da svaki tim mora u startnoj postavi da ima dvojicu fudbalera mlađih od 22 godine. To pravilo o bonus igračima se nije dopalo nikome u Humskoj, crno-bijeli su tražili da se to uvede od naredne sezone.

Poslije svega toga oglasio se Dragiša Binić, bivši fudbaler Crvene zvezde koji je isprozivao šefa struke Partizana. "Muka mi je više da slušam neprestano kukanje od strane trenera Partizana, a sezona nije ni počela. Stanojević sve radi kao u prošlom mandatu, uveliko pravi negativnu atmosferu i haos. Počeo je da priča o regularnosti, a ne pominje da Napretku gostuju u Humskoj na svom stadionu. Ovo mu ništa nije neregularno i sve je u najboljem redu. Tada liga funkcioniše kao sat i problema nema. Licemerno zaista. Jasno je da Stanojeviću smetaju bonusi, jer nema tim. Trener jednog tima riješio da vodi politiku cijelog srpskog fudbala i lige", počeo je Binić razgovor za Tanjug.

Nastavio je u istom dahu. "Školu su upropastili, vidim da Baždara prodaju i sada se prave naivni. Znaju da su klubovi još 10. juna izglasali da žele pravilo od dva bonusa i spremali se u skladu sa tim. Čitava priča o tome kada je donesena odluka od strane FSS ne pije vodu jer Zajednica je donijela odluku na vrijeme i po propisima. Pa isti propisi važe i za Zvezdu i za Partizan. Ne razumijem o čemu on priča? Ti dvostruki standardi i podizanje tenzije, samo da bi se pravila frka ničemu ne vode. Namjerno kreiraju mulj da bi opravdali i ovu sljedeću sezonu bez trofeja."

Napada crno-bijele zbog manjka mladih igrača. "Kažu da jesu za bonuse, ali od sljedeće sezone. Pa da li je moguće da taj tim nema tri mlada igrača od 25 licenciranih? To dovoljno govori o njihovom radu i načinu na koji funkcionišu. Vidim da mnogo brinu i o tome ko će da sudi, a ne vide problem u tome da oni forsiraju samo jednog sudiju i smatraju da je to potpuno regularno. Uz to sebe proglašavaju borcima za regularnost, a još jednom ponavljam, prvo kolo 'gostuju' na svom terenu. Da slučajno Zvezda gostuje nekom na Marakani od tih poštenih Partizanovaca se ne bi moglo živjeti", zaključio je Binić.