"Je l' bi smio to da kažeš u Izraelu?" Binić odgovorio Nathu: Igraš po našim pravilima, a ako ti ne valja...

Dragiša Binić odgovorio je Bibarsu Nathu na izlaganje poslije derbija.

Prošlo je skoro tri dana od 173. "vječitog" derbija, ali i dalje se priča o najvećoj utakmici srpskog fudbala. Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:2, nakon preokreta u nadoknadi vremena, a iz tabora crno-bijelih izuzetno su bijesni zbog sudijskih odluka i smatraju da su oštećeni. Odmah poslije meča vidjeli smo da je Partizan u saopštenju poručio da neće ni doći u srijedu na stadion "Rajko Mitić" gdje se opet igra derbi, samo u polufinalu Kupa Srbije, dok je glas digao i iskusni Bibars Natho.

Odmah poslije utakmice Natho se izvinio navijačima Partizana što igrači nisu izašli sa terena kada je priznat gol Šerifu Endiaju za 2:2 u 90. minutu, dodavši da ga je sramota dešavanja u srpskom fudbalu. Njegove riječi stigle su i do Dragiše Binića, čuvenog fudbalera crveno-belih koji mu je odgovorio.

"Meni jedna stvar smeta kao bivšem sportisti koji je igrao van zemlje. Zamislite da ja onako Španiji ili Japanu izvrijeđam zemlju gdje igram. To nam se podvuklo. Govorim o jednom igraču iz Partizana, da ga ne imenujem, koji je stranac i koji oblati tako našu zemlju i dešavanja. To kao da 'samo u Srbiji ima'. Sad bih ga pitao: igrao je za Izrael, je l' smio to da kaže u Izraelu? Da li bi tamo napustio teren?", kazao je Dragiša Binić tokom gostovanja na televiziji "K1".

"Ne smijemo da potcejnjujemo sebe. Ti si ovdje stranac, igraš po pravilima našim, ako ti ne valja... Da li igra po srpskim ili svjetskim pravilima? Naša koja su usklađena sa svjetskim", dodao je bivši fudbaler Crvene zvezde koji je istakao da Zvezda ima bolju ekipu i da je morala ubedljivije da pobijedi Partizan.

Istakao je da je važno za derbi da suđenje bude dobro na narednoj utakmici, dodajući da vjeruje da će Partizan ipak igrati u polufinalu Kupa Srbije: "Ma, mora Partizan da dođe na utakmicu. Prvo je rukovodstvo reklo da neće doći, pa su navijači tražili od igrača... Nema tu ubjedljive situacije zašto neće, moraš da imaš nešto konkretnije. Daj da reagujemo ko je pogriješio i tu se baci akcenat. Pa nisu pogriješili igrači Zvezde što su dobili, kao i da je bilo obrnuto", kazao je Binić i potom zaključio: "Ja bih im rekao, birajte sudiju. Nema ljutnje. Na terenu, videćemo ko je bolji".

Podsjetimo, polufinale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana igra se u srijedu od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić". U slučaju neriješenog ishoda, odmah se izvode penali.

