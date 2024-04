"Sudija derbija sebi učinio medvjeđu uslugu" - Raka Đurović: Nije ostao dosljedan, pokazao da je sebe uznemirio

Bivši sudija analizirao rad arbitra "vječitog derbija" Pavla Ilića.

Izvor: MN Press/RTV Pink/Screenshot

Iako su prošla dva dana od utakmice Zvezda - Partizan, ambijent oko "vječitih" je kao da se upravo završila. Bivši sudija Rade "Raka" Đurović oglasio se nakon 173. "vkečitog" derbija i ocijenio da sudija Pavle Ilić nije trebalo da bude glavni arbitar.

Nakon što je prethodno analizirao sporne detalje - duel Markovića i Endiajea u kojem je Partizan tražio faul prije gola, a potom i penal zbog faula Antića na Bukariju, Đurović je dao još jednu, zaključnu ocjenu utakmice.

"Prvi je problem u našem fudbalu, za mene frapantno i frustrirajuće, da se klubovi konstantno oglašavaju ko da im sudi. Imali su moć i u moje vrijeme da insistiraju koga ne žele za sudiju, a sada se podigao taj nivo, da kažu koga žele da sude i na kraju krajeva, da odlučuju o tome. Tu je problem u Savezu, koji onda ne podržava najvjerovatnije Sudijsku organizaciju, a onda ona ne podržava sudije... U takvoj situaciji normalno da se sudije ne osjećaju tako da imaju podršku. Nimalo nije lako suditi derbi, ali sudija je živo biće i na njemu je da procjenjuje", rekao je Đurović u jutarnjem programu TV Pink.

"Taj drugi penal za Zvezdu, to samo diletanti mogu da tvrde da nije. U fudbalu se svuda prednost poštuje, ali da ne bih dovodio gledaoce u zabludu, klizaeći start je uvijek dozvoljen, samo da ne ugrožava protivnika i da ne ometa ni na koji način. Bio je ispravan klizeći start, došlo je do blagog kontakta, a Bukari nije igrač sa ovih prostora, pa je ostao na nogama. Ubijeđen sam da bi 90 odsto naših igrača palo. Igrači Zvezde su govorili 'Vidi idiota što nije pao', ali ne, on je nagrađen odozgo, nije htio da padne, sportsmen je, ostao je na nogama i prekršaj za kazneni udarac je."

"Što se tiče situacije prije drugog gola Zvezde, moj stav lični je da nema prekršaja. Zašto? Jer gledam evropske utakmice. U mnogim ligama to ne bi sudili. Vidjećemo sporadične slučajeve, da se i tamo to sudi. Moj stav je da to nije intenzitet za prekršaj, jer je igrač želio prekršaj. Nema mogućnosti sudija da 150 različitih kazni dosudi - ili kazneni udarac ili ništa. Osnovni problem je to što sudija nije uspostavio kriterijum po meni i niko ne bi polemisao oko tog starta. Sve kontakte je počeo da svira kao prekršaj i sa tog aspekta, imaju pravo oni što se žale da je štošta svirao. Poslije toga je bila minuta, Katai je udario glavom, sudija je pokazao da je uznemiren tom prethodnom odlukom i svirao je prekršaj, iako ga nema", dodao je Đurović za Pink.

"Presedan je bio da se odabere ovaj sudija"

Vidi opis "Sudija derbija sebi učinio medvjeđu uslugu" - Raka Đurović: Nije ostao dosljedan, pokazao da je sebe uznemirio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Presedan je po meni bio da se uopšte izabere ovaj sudija i za prvi derbi, a naročito za naredni nakon isključenja igrača Partizana u prvom susretu i to poslije duela koji po meni nije možda ni za prekršaj. Njegovim odabirom za naredni derbi je sudijska komisija FSS i sam FS Srbije pokazao da nema snage da se odupre pritiscima, a i da nema kompetencije za obavljanje izazovnog posla kojeg se latila. Što se tiče drugog derbija, sudija je odabrao veoma mlak kriterijum i time sebi učinio medvjeđu uslugu. Nisam za to da se svira prekršaj nad odbrambenim igračem Partizana od strane napadača Crvene zvezde u uobičajenim uslovima, ali je trebalo uzevši u obzir dotadašnji kriterijum. Misleći da je to možda bolje za njegovu karijeru, sudija nije ostao dosljedan i pustio igru da se nastavi. To se odnosi i na situaciju prije drugog penala. Zašto nema volje da se utvrdi kriterijum na početku sezone koji bi važio za sve, a koji bi bio mnogo čvršći - svima je jasno i to je najveći problem. Nema puno sudija koje su spremne da se odupru pritiscima, a i savez ih ne podržava i ne čuva. Ti koji su i spremni, sigurno neće biti izabrani. Do sada su klubovi imali moć da odrede ko im neće suditi, a sad bogme neki i da izaberu ko će im suditi. Bilo je prije svega i svačega, nije ovo više isto vrijeme, ali se bojim da su se samo promijenili mehanizmi, a ishod postao još gori", rekao je Raka Đurović.

(MONDO)