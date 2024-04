"Sljedeći derbi će suditi još bolje" Bivši sudija Danilo Grujić o učinku arbitra Pavla Ilića na Marakani

Nekadašnji UEFA sudija stao u odbranu mlađeg kolege.

Bivši sudija Danilo Grujić analizirao je učinak Pavla Ilića u 173. vječitom derbiju, kao i sporne situacije utakmice Zvezda - Partizan na "Marakani". Da li je bio faul napadača Zvezde Šerifa Endiajea na štoperu Partizana Svetozaru Markoviću prije gola za 2:2? "Sve je do intenziteta. Procijenio je da nije bilo dovoljno kontakta za faul i da je Svetozar Marković prelako pao. Nije bilo rame u rame, obično se tu prednost daje defanzivcu. Delikatna situacija. Može, ali i ne mora da se svira faul", rekao je Grujić za portal Maxbet sport.

Da li je bio drugi penal za Zvezdu? "Ono je kazneni udarac. Antić uklizava van šesnaesterca, nema u tom trenutku faula. Lopta je u igri, nastavlja Bukari kretnju. Posljednji kontakt se dešava u šesnaestercu, Antić udara Bukarija po zglobu. Postavlja se pitanje šta je Antić mogao s nogama u tom trenutku, da li je mogao da ih savije drugačije ili ne. Ali kontakt je postojao i to je penal."

"To se vodi kao bezobziran start. Da se vratim samo na penal, mislim da je sudija donio odluku uz pomoć pomoćnog sudije. Vidjelo se po govoru tijela da mu je zahvalio na sugestiji. A vjerovatno je procijenio da je dovoljna kazna jedanaesterac..."

Grujić je ohrabrio Ilića poslije dva prethodna derbija. "Sudije se previše oslanjaju na VAR, zato griješe. Trebalo bi da sude kao da ne postoji. Ilić je ovaj derbi sudio sasvim OK. Bilo je nekih sitnih grešaka, ali to je stvar iskustva, odnosno neiskustva. Prethodni je sudio veoma loše, to znači da je sve bolji i bolji! U sljedećem će da bude još bolji!"

