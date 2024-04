Igrači krvare, staću ispred njih! Da li će Partizan igrati derbi? Oglasio se Igor Duljaj!

Igor Duljaj je istakao da nije siguran da li će njegov tim igrati naredni "vječiti derbi" sa Crvenom zvezdom.

Sada se oglasio i Igor Duljaj! Partizan je bio veoma nezadovoljan suđenjem na prethodnom "vječitom derbiju" koji je odigran u Superligi u subotu, a sada se pojavila informacija da igrači crno-bijelih razmišljaju da se ne pojave na derbiju u Kupu u srijedu. Za sada je trener tima iz Humske Igor Duljaj samo istakao da nije sigurno da će se duel odigrati.

"Jedino što se u ovom trenutku zna jeste da se ništa ne zna. Vjerujte mi da je to jedina istina. Trebalo je juče da imamo trening, ali sam igračima dao slobodno. Bili su iscrpljeni, bili su pod utiskom i nisam želio da ih dodatno opterećujem. Važno mi je bilo da se odmore. Danas smo imali trening, normalno smo ga odradili i to je to. O temi hoćemo li igrati Kup ili nećeno nisam htio da pričam. Vidjeću igrače i večeras i sutra ćemo imati trening, pa ću tada znati nešto više", rekao je Duljaj za "Informer".

On je jasno rekao da će stati ispred svog tima i podržaće svaku odluku koju ekipa donese.

"Uvijek ću stati iza svojih igrača! Odnosno, staću ispred njih i biću uz njih. Oni krvare na terenu, njima lome noseve, oni se povređuju, oni igraju i apsolutno zaslužuju da budem uz njih. Neću pokušati da utičem na njihovo mišljenje, samo ću stati uz njih. To su pravi, fantastični momci, nisu djeca", istakao je on, a na pitanje da li misli da treba odigrati meč je dodao: "Moj stav je da... Treba biti pošten u svemu što radite."

Što se tiče stava uprave kluba, nije htio mnogo da govori. "Ne znam kakav je stav uprave, to ćete morati njih da pitate, a vi ste sedma sila, vama će morati i da odgovore. Kad je riječ o puštanju karata u prodaju, koliko znam u Kupu to sve određuje Fudbalski savez Srbije i nema veze ni sa Crvenom zvezdom ni sa Partizanom, ali nemojte me držati za riječ. Pošto se još ništa ne zna, konferencije neće biti. To je za sada jedino sigurno", zaključio je Duljaj.

