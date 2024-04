KONTROVERZNA SITUACIJA, OVDJE NEMA FAULA! Dok u Partizanu bjesne, evo šta kaže sudijski ekspert

Bivši arbitar analizirao suđenje u 174. "vječitom" derbiju

Stručni komentator suđenja TV Arena sport, bivši arbitar Zdravko Jokić, smatra da je Zvezdin gol za 2:2 protiv Partizana bio regularan. Prema njegovom mišljenju, nije bilo faula strelca crveno-bijelih Šerifa Endiajea na kapitenu gostiju Svetozaru Markoviću."Imamo situaciju koja izaziva kontroverze i diskusiju. Treneri će bolje da znaju o čemu govorim, a to je da je odbrambeni igrač dozvočio da mu protivnički igrač dođe iza leđa i da se bore za poziciju. Bore se za poziciju i dolazi do kontakta. Koliki je to bio kontakt i da li je bilo intenziteta da bi došlo do pada? Kad se radi komunikacija VAR sobe i sudije... VAR traži da opiše kako je vidio ovu sudiju. Ako VAR ima drugo mišljenje, poziva sudiju da pogleda. Ovde sudija nije išao da pogleda situaciju na ekranu, jer je njegovo viđenje bilo isto kao i VAR sobe, da intenzitet kontakta nije dovoljan za prekršaj"