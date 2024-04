STISNEŠ MU RUKU, PA GA POBIJEDIŠ SLJEDEĆI PUT! Albert Nađ nakon derbija: I Kineski zid bih postavio, ako treba!

"Mora bolje u sredu, naravno da je derbi specifična utakmica, pogotovo za igrače Partizana, koji znaju šta znači ta utakmica. Ranije kad izgubiš od Zvezde, teško ti pada što treba da čekaš tri-četiri meseca. Svi smo mi drugari, mnogo je tu peckanja među nama u Zvezdi i Partizanu, sada moramo da trpimo do srede, a u sredu da pobedimo da to prođe"

"Čitao sam posle Siti - Real Madrid, da li je to bila Anćelotijeva genijalnost... Ako te natera protivnik, treba da se braniš svim silama. Postavio bih Kineski zid ako je potrebno. Anćeloti je u polufinalu, a Gvardiola u četvrtfinalu, sa milijardama u džepu. Znali smo da Zvezda ima dominantan, možda i brži vezni red od našeg, ali smo uspeli da ga ugrozimo"

"Timski rad izbacuje pojedinca, ajde što je dao gol Severina, već je uradio mnogo defanzivnih stvari. Vraćao se, pomagao Stojkovića. Imali smo neke tranzicije, polutranzicije u kojima smo ugrožavali Zvezdu. Mali Stepa? Svako dete Partizana hoće da zaigra u derbiju, nema veće radosti kad ga pobediš. A posle mu stisneš ruku, da li je pobedio zbog nekih drugih okolnosti, na to ne gledaš, već naravno da čekaš sledeći derbi, da možeš da ga pobediš"

"Suđenje? Ne interesuje me"

"Stalno se potencira to posle derbija, izgubio sam derbi, ne interesuje me to"