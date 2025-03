Fudbalski analitičar Rade Bogdanović vjeruje da će selektor Dragan Stojković u susretu sa Austrijom izvesti najbolji tim - koji bi mogao da parira rivalu.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@PrvaTV

Reprezentacija Srbije igra drugu utakmicu protiv Austrije koja je veoma važna za oba tima, pošto odlučuje koja ekipa će ostati u elitnoj diviziji Lige nacija. Njihov susret je rezervisan za 18 časova na stadionu Rajko Mitić, a velika očekivanja od večerašnje utakmice imaju svi, pa i fudbalski analitičar Rade Bogdanović.

Pred Srbijom je težak zadatak, a Bogdanović je o tome rekao: "Čim ste izvukli bod to je na zadovoljstvo svih nas - jedan dobar rezultat, ako gledate sa aspekta da imate dobru atmosferu, da imate čemu da se nadate. U Beogradu je drugo poluvrijeme, prvo je bilo u Beču... Reprezentacije je odigrala defanzivno, tako bih i ja. Rezultat mi je prevashodno najbitniji, s obzirom da smo igrali bez nekoliko odbrambenih igrača. Momaka koji su bili bedem ispred Rajkovića - Milenković i Pavlović pogotovo", rekao je Bogdanović tokom gostovanja u jutarnjem programu Prve televizije.

Mnogo se govori o tome koji tim će selektor Dragan Stojković izvesti na teren i sam trener rekao je da će ovog puta moći da računa na igrače koje nije imao u Beču. Bogdanović vjeruje da će Orlovi izaći u najboljem mogućem sastavu.

Vidi opis "Sve ove utakmice su mačiji kašalj": Rade Bogdanović otkrio kad kreću prave brige za Srbiju i Piksija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

"Nisam u kontaktu sa Piksijem, ali se nadam da će da izvede tim za koji smatra da je najbolji. Dodao bih, Austrija je simpatična ekipa sa kojom može da se igra. To je selekcija koja nije bila od 1998. na Svjetskom prvenstvu. Znači, 26, 27 godina. Selektor je jedna interesantna figura, bio je profesor engleskog jezika po struci, tad kad sam ga ja prvi put upoznao. Ipak je trener koji nikada nije ništa osvojio. Nemamo čega da se bojimo. Nije ispred nas neki fudbalski autoritet poput Španije, a pokazali smo da i protiv njih znamo."

"Mi smo igrali oslabljeni u Beču pa smo odigrali 1:1. Austrijanci su imali veći posjed i nekoliko šansi, ali je ne vjerujem da će nešto preterano da utiče nedostatak dva igrača na ovu utakmicu. Nama se vraćaju oni koji su bili pod kaznom, ovaj odbrambeni blok. Ne znam kakav će tim selektor da izvede, da li ofanzivni ili defanzivni. Koliko sam procijenio u posljednjim mečevima, on neće ići grlom u jagode. Izvukao je pouke iz ranijih utakmica. Namješta nam se treća meč lopta, imali smo Dance dva puta, pa sad Austrijance."

Vidi opis "Sve ove utakmice su mačiji kašalj": Rade Bogdanović otkrio kad kreću prave brige za Srbiju i Piksija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Bogdanović je zadovoljan bodom u Beču, s obzirom na to u kakvom sastavu su Orlovi izašli na teren. Ipak, u večerašnjem susretu biće potrebno još bolje izdanje tima. "Bili smo oslabljeni, jer bez jake odbrane nijedan tim nikada nije napravio dobar rezultat. Odbrana daje sigurnost, da ne primiš gol. Utakmica u Beču je pokazala njihovu sigurnost, a mi smo bili bezopasni. U Beogradu mi moramo da imamo veću inicijativu. To kako ćemo da izgledamo, nisam baš tolika baba Vanga. Nadam se dobrom rezultatu."

Ko će Srbiji biti najveći izazov Srbiji u kvalifikacijama za SP?

Nije mogao fudbalski analitičar, a da se ne dotakne generalne organizacije Lige nacija. "Ovo su sve utakmice mačiji kašalj. Utakmice koje je UEFA napravila bespotrebno, jer nisu razmišljali o zdravlju fudbalera. U junu kreće velika i ozbiljna tenzija kada je u pitanju Srbija. Ova utakmica može da bude važna sa aspekta atmosfere. Pripremna utakmica pred nešto što dolazi", kaže Bogdanović.

A, jasno je da će kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo biti veoma težak zadatak. "Najveći izazov će nam biti Albanija. Gledao sam Englesku, ipak je to preozbiljna reprezentacija. Sa novim selektorom, to nije ona reprezentacija. Nijemac je donio nešto novo, to se odmah vidi. Prelomne utakmice će da budu sa Albanijom, pogotovo utakmica u Tirani. Ne govorim ovo u kontekstu političkih tenzija. Jako su se dobro pokazali na Evropskom prvenstvu. To će biti prava utakmica. Protiv Engleza mi nemamo apsolutno nikakvih šansi. To potpisujem. Treba biti optimista, ali ne treba baš toliko letjeti", zaključio je Bogdanović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:09 Piksi pobesneo i opsovao na Španija - Srbija Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)