Šta košarkaši Srbije "kraduckaju" od Novaka Đokovića?

Svetislav Pešić i Bogdan Bogdanović odgovorili su na pitanje da li vizuelizuju Evropsko prvenstvo, kao što Novak Đoković radi sa svojim mečevima.

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje pripreme za Evropsko prvenstvo, selektor Svetislav Pešić saopštio je spisak igrača na koje računa, a zatim je održana i konferncija za medije. Pored selektora Pešića javnosti su se obratili i košarkaši Bogdan Bogdanović, Stefan Jović i Nikola Milutinov.

Jedno od najzanimljivijih pitanja na konferenciji za medije bilo je o tome da li postoji nešto o čemu Pešić i Bogdanović maštaju da se dogodi tokom Evropskog prvenstva u košarci, koje će Srbija igrati u Litvaniji kasnije ovog ljeta. Ima direktne veze sa Novakom Đokovićem, jer on primjenjuje tu taktiku!

"Dosta se u modernom sportu priča o vizuelizaciji, zamišljanju nekih trenutaka i situacija tokom mečeva prije nego što se oni dogode, kako bi se oni dogodili. Novak Đoković, čuli ste za njega, tenis igra, to često koristi. Ako bih vas pitao da zamisliti jedan trenutak tokom predstojećeg Evropskog prvenstva, šta biste zamislili da vam se dogodi?", glasilo je pitanje, na koje su zanimljive odgovore imali Svetislav Pešić i Bogdan Bogdanović.

Prvo je odgovorio selektor. "U sportu, ako želiš da napreduješ kao igrač, moraš da posmatraš sve oko sebe i malo kraduckaš dobre stvari od nekog od koga možeš da naučiš. To je neka vizija. Međutim, ja lično koristim ovo pitanje... Ne vjerujem u motivaciju. Mislim da je motivacija precijenjena riječ jer je motivacija važna samo na dvnenom nivou u sportu. Osvježavanje motivacije do nekog tamo cilja. Ovo je što je rekao Bogdan... Nismo se dogovarali nego smo tu dvije-tri godine, pa kraduckamo neka iskustva. U vrhunskom sportu da bi postigao svoje ciljeve najvažniji su disciplina i odgovornost. Ako to imaš, pod pretpostavkom da si talenat i dovoljno inteligentan, sigurno ćeš da postigneš uspjeh. Iz mog iskustva, u Srbiji smo imali toliko talenata, ali nisu bili disciplinovani, nisu preuzimali odgovornost ni za sebe, ni za ekipu. A ovo je timski sport. Imao sam potrebu to da kažem, do cilja se ne stiže samo postavljanjem ciljeva. Moraju svakog dana da se osvežavaju. Dnevna motivacija te tera da dajem maksimum. Bez discipline i odgovornosti teško je da možeš da budeš bolji. Nije ovo trenerska klinika, ali eto, samo da vam se javim", rekao je Pešić.

Kapiten reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu Bogdan Bogdanović očigledno ima momente o kojima mašta, ali... "Kada podijeliš to sa nekim, to gubi vrijednost. Velike stvari, najveće stvari nastaju iz te neke tišine i iz tog mira. Ako se priča o tome, onda nemaju tu vrijednost. Tako da, to zadržavamo za nas", rekao je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, a njegovi saigrači Stefan Jović i Nikola Milutinov su ga pohvalili zbog odgovora.

