"Marko Arnautović je svim srcem želio da igra za Srbiju": Čekao je poziv pola godine...

Iako je Marko Arnautović pristao da igra za Srbiju, a ne Austriju, napravljena je greška zbog koje smo ga izgubili zauvijek.

Marko Arnautović rođen je 1989. godine u Beču i igra za reprezentaciju Austrije, međutim sasvim je jasno da je srpskog porijekla. Dobro znamo da Arnautović odlično priča srpski jezik, čak je i dobacivao Lazaru Samardžiću poslije utakmice na "Ernst Hapelu", međutim iako više voli našu himnu - ne igra za Srbiju.

Zbog čega je to tako? Kružile su razne teorije, a najtačniju informaciju dao je Markov rođeni brat Danijel. U razgovoru za "Kurir" prije nekoliko godina, ispričao je da Marko Arnautović nije dobio poziv iako je imao odličan razgovor sa tadašnjim selektorom Radomirom Antićem: "Marko je svim srcem želio da igra za Srbiju. Sjećam se da je kao mali još govorio da će igrati samo za zemlju našeg oca Tomislava, ali u životu ne ispadne uvijek kako smo planirali", ispričao je brat Danijel Arnautović.

"Bio je jedan sastanak našeg oca Tomislava sa Radomirom Antićem, koji je u Beču prisustvovao nekom seminaru svih selektora. Tada je dogovoreno da zaigra za Srbiju i ništa se nije na kraju desilo. Nikad nije stigao poziv. To je jedina istina...", objašnjeno je o propuštenoj šansi Srbije.

Gdje je nastao problem oko Arnautovića?

Nazad nema, Marko Arnautović je odigrao više od 120 utakmica za reprezentaciju Austrije, ali da li smo mogli da učinimo više kako bi nosio dres Srbije, koju već toliko voli?

"Marko je u to vrijeme bio jedan od najvećih talenata u Evropi. Razgovor je bio samo na temu igranja za A reprezentaciju", rekao je brat Danijel upitan da li je možda prvo trebalo za mladu reprezentaciju da igra: "Još pamtim koliko je bio srećan što će mu se ostvariti san... Nije bilo priče o čekanju, a čekali smo, možda i pola godine. Mi smo se opredijelili za Srbiju i sve se dogovorili. Naš selektor je morao da bude samo malo mudar. Daš igraču deset minuta da igra zvaničan meč i onda ga imaš za sva vremena, nikad više ne može da nastupa za druge. Kad nije bilo glasa od Srbije, odlučili smo se za Austriju. Oni nikad nisu prestajali sa pritiskom i željom da ga vide u timu".

Šta danas Arnautović kaže o svemu?

Piksi je uoči meča u Beču rekao da je "Arnautović jedan od najboljih igrača koje je gledao" i time je jasno stavio do znanja koliko ga cijeni, možda i više nego Austrijanci zbog kojih je želio više puta da se povuče iz državnog tima. Najviše im je smetalo upravo to što nije do kraja osjećao da pripada ovoj reprezentaciji.

"Htio sam da igram ovu utakmicu, drago mi je da igram protiv Srbije. Normalno da imam poseban motiv zbog porijekla, otac, cijela familija mi je na tribinama, znaju da volim Srbiju, ali igram za austrijsku reprezentaciju i gledam da dam 100 odsto za njih", rekao je Arnautović poslije meča na stadionu "Ernst Hapel" na kome se ispromašivao, a potom se saznalo i da je imao panični napad zbog kog nije mogao da pruži maksimum.

Podsjetimo, Arnautović će igrati i večeras za Austriju protiv Srbije u Beogradu, a inače nije jedini fudbaler naših korijena koji se odlučio da igra za drugu državu.

