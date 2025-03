Austrijanci "okrivili" Marka Arnautovića za remi sa Srbijom

Selektor Austrije Ralf Ragnik je pred revanš sa Srbijom istakao da njegov tim mora da iskoristi svoje šanse, a pogotovo je istakao promašaj Marka Arnautovića kao problematičan.

Srbija će u nedjelju na stadionu "Rajko Mitić" odigrati revanš meč baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija sa Austrijom, a nakon 1:1 u Beču sada je selektor Ralf Ragnik istakao da neće ništa mijenjati uu igri svog tima. Kako ističe imala je Austrija dovoljno šansi, samo treba da ih iskoristi ovoga puta.

U Beču je počela da dominira reprezentacija Austrije i nakon što je na asistenciju Marka Arnautovića, Gregorič pogodio za 1:0 usp,eli smo da izjednačimo. Mnogo je bolje Srbija izgledala u drugom dokelu utakmice kada je posloke dodavanja Mimovića konačnih 1:1 prelokepim golom postavio Lazar Samardžić.

"Moramo se pobrinuti da budemo nagrađeni za sličan pristup u nedjelju. Ne treba stvari da radimo drugačije, samo da ne propuštamo toliko šansi. Treba da vježbamo kako da ubacimo loptu glavom u mrežu sa tri ili pet metara", rekao je Rangnik i mislio je na promašaj Marka Arnautovića na meču.

Alaba ima posebnu auru

Dugo nije bilo na terenu Davida Alabe, a uspio je da protiv Srbije na poziciji štopera odigra svih 90 minuta. Sada je pitanje da li će moći na teren drugi put u tri dana, ali Ragnik je istakao da je pravo čudo što je izdržao i prvi meč do kraja. Igrač Real Madrida je u kombinaciji, vidjećemo da li od prvog minuta ili sa klupe.

"S obzirom na to koliko je bio odsutan, David je bio apsolutno vrhunski. Iznenadio me je, posebno fizički. Da budem iskren, nisam mislio da je sposoban, naročito ne na ovom nivou. Jasno je da David ima posebnu auru – bilo da je na terenu, u svlačionici ili u hotelu. Može da se osjeti, opipljivo je svima. Ako ostane zdrav, onda može da pronađe put do onog starog. Igrom je pokazao da može da uhvati tu formu", zaključio je Ragnik.

