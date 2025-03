14 : 14

Šta je sa Gudeljom?

"Rajković je kapiten, nema razloga da mijenjamo sad, to ne treba da bude problem i neće biti problem. Za mene kao trenera je dobro da se vraćanju, lakše se diše, ima više opcija. Gudelj se vraća, nismo htjeli da rizikujemo. On dugo nije igrao, bio je preveliki rizik da igra više. Vidjećemo njegovo stanje sutra, vidjećemo kako će on osjeća. Najvažnije je da mi igrač kaže kako se osjeća. Zavisi mnogo od toga šta on meni kaže. A onda ćemo odlučiti da li će početi ili ne, da li će da krene, da uđe... Imamo danas i sutra pola dana da se razmisli o svemu."