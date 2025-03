Mihin "11" na leđima i ljevica iz snova: Ocjene reprezentativaca Srbije protiv Austrije

Ocjene fudbalera Srbije u remiju protiv Austrije.

/piše Milutin Vujičić - mondo.rs/

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je protiv Austrije 1:1 u Beču, što znači da će za tri dana u Beogradu imati veliku šansu da zadrži status u "A" diviziji Lige nacija. Bilo je problema u našoj igri, bilo je i dobrih poteza, ali kada se sve uzme u obzir, ovo je pozitivan rezultat uoči revanša.

Ovako smo vidjeli nastup naših fudbalera:

Predrag Rajković - 7

Pamtimo riječi kolege Nedeljka Kovinjala od pre nekoliko godina i slobodno bi ono "Mila majko, kako brani Rajko" moglo da se pusti i preko odbrane u 89. minutu kada je zaustavio "već viđen gol" Marka Arnautovića. Odigrao je kapitenski, kako i traka oko ruke nalaže, tako da opet može da se kaže da je bio jedan od naših najboljih igrača. Smirivao je ekipu kada je trebalo, dok mu se ništa ne može zamjeriti za pogodak Griliča iz 37. minuta. To se ne brani.

Srđan Babić - 6

Navikli smo da na ovom mjestu imamo Strahinju Pavlovića koji je spreman da "bije i trči", da vidimo kako se pojavljuje praktično kao bek na protivničkoj polovini, dok je Srđan Babić odigrao daleko tradicionalnije. Možda i previše tradicionalno za štopersku poziciju, kao u prvim utakmicama koje je vidio stadion "Ernst Hapel" prije skoro jednog vijeka. Napravio kardinalnu grešku u 37. minutu kada je u duelu sa Arnautovićem okrenuo leđa, a iskusni napadač pokazao zašto je majstor fudbala ostavivši loptu za Gregoriča iz drugog plana. Djelimično se ispravio odlučnijim startom u 49. minutu u kontri Austrije, a može se reći da je manje posla imao u nastavku meča kada su i Austrijanci pomislili da će lako.

Nemanja Gudelj 6

Vidjelo se od samog početka da Nemanja Gudelj nije do kraja spreman i zato je dvojici svojih kolega povjerio veći dio "kolača", međutim kada je trebalo da isprati Gregoriča - ostao je nedovoljno eksplozivan, u raskoraku poslije dodavanja Arnautovića koje se završilo golom. Odustao je od trka za Austrijancima u 48. minutu, a onda još i ostavljao previše prostora u zadnjoj liniji izlascima na lopte koje nisu pokupili zadnji vezni. Zamjena poslije nešto više od sat vremena fudbala dokaz je samo da nije mogao više. To će vjerovatno biti i jedini njegovi minuti za Srbiju u ovom dvomeču, za šta će mu selektor sigurno biti zahvalan.

Strahinja Eraković - 6

Konstantno morao da pazi da mu se Marko Arnautović ne prišunja iza leđa i na kraju je ipak pobjegao - i to kada Erakovića nije bilo na tom dijelu terena. Imao je dvije dobre intervencije na početku meča, da bi potom u 19. minutu promašio loptu i doveo do toga da Baumgartner dođe u priliku, iskosa sa desne strane. Iako se ne može reći da je to bila naročito opasna šansa, to je bio trenutak kada je Austrija sebi rekla - "idemo po gol". Ispostaviće se, do toga će i doći u 37. minutu, ali s izuzetkom toga što mu je Arnautović pobjegao u 89. minutu - odigrao je solidan meč.

Ognjen Mimović - 6,5

Dugo su mu se tresle noge kao "Ernst Hapel" na austrijsku himnu. Kao da mu se noga "odrvenila" svaki put kada bi morao da krene napred i gledao je što prije da je je preda saigračima, kao da nije smio da igra sam. Upravo po tom "glava dole i trči" bio je prepoznatljiv u Crvenoj zvezdi i toga nije bilo sve do 60. minuta. Tada je izdržao i Marka Arnautovića na leđima, ostavio je za Lazara Samardžića, a onda smo vidjeli gol za pamćenje. To mu je ulilo samopouzdanje i kod njega može da raduje što mu se ne događa da mu u finišu utakmice "bježi" koncentracija.

Saša Lukić - 6

Nedorečeno. Izašao je prvi put unapred s loptom u 25. minutu i takva njegova odlučnost hronično je nedostajala Srbiji cijeli meč. Umjesto toga, više smo ga gledali "u stavu" kako vreba da upeca loptu veznog reda Austrije i ne dozvoli da prođe iza njegovih leđa, što je rijetko uspjevao da zaustavi. Kao da je igrao ševe i jurio za loptom, gubivši preko potrebnu snagu zbog koje je na kraju i zamenjen u 80. minutu. Sa "desetkom" na leđima, kao da se od njega previše očekuje da zablista u odbrani, tako da kao da je zaboravio da prije svega treba da nam donese čvrstinu koju daje Fulamu u duelima u Premijer ligi.

Nemanja Maksimović - 6

Trčio i jurcao, s dušom u nosu, ali odradio posao koji se od njega očekivao. Umio je da napravi dobar faul u situaciji kada Srbiji treba da "prodiše", ali mogao je i češće. Recimo, u 30. minutu zaustavio je kontru Austrije, što je bio tek drugi faul za naše igrače na meču. Što se tiče njegove ofanzivne uloge, od nje nije bježao, ali mu bila predviđena, tako da je imao tek devet dodavanja za poluvrijeme. Iako je njegova uloga "na papiru" bila najmanja na ovoj utakmici, rezultat mu daje za pravo da kaže da je odigrao više nego korektnu utakmicu.

Veljko Birmančević - 5,5

Jako loša utakmica. Iako je dobro počeo i izlazio na igrače Austrije, poručivši im time da je bolje da igraju unazad i odustanu od napada po njegovoj strani, ali vrlo brzo shvatili su da je to bio samo njegov "blef". Čim je Zajvald dobio prvi duel sa njim, poslije petnaestak minuta, Birmančević je upao u probleme neviđenih razmjera. Od tog trenutka bio je najgori fudbaler na terenu i bilo je logično što ga je Piksi zamijenio na poluvremenu. Zajvald je osjetio da je fizički jači i počeo je da "maltretira" Birmančevića koji je u 25. minutu izgubio loptu i skoro nas koštao gola jer je bio neodlučan, dok je u 29. i Zajvald napravio šansu za Arnautovića. Išao je samo iz greške u grešku i kao da je jedva čekao da mu selektor kaže "ideš napolje".

Lazar Samardžić - 6,5

Ima tu ružnu sposobnost da postane nevidljiv na terenu i to je posebno upadljivo kada "uskočite" u kopačke Dušana Tadića, ali isto tako ima i tu predivnu sposobnost - da postiže golove za TV špice. Kada je počeo da se namješta na lijevu u 60, minutu, sa onom Mihinom "11" na leđima, drugačije nije moglo ni da se završi nego golčinom. Za razliku od Nijemaca, srećom po Lakija, srpski navijači imaju takođe jednu zanimljivu sposobnost - da zaborave sve loše kada se postigne pogodak iz snova.

Luka Jović - 5,5

Ponovo potpuno nejasna uloga za Luku Jovića i ko zna koja po redu partija za njega iz serije "mučenje". Igrao je iza Vlahovića, uz djeluje jedini zadatak da pri ispucavanju lopte - glavom je usmerava ka isturenijem od sebe. To je možda uspjelo u jednom od više desetina pokušaja. Ne bi bilo ipak fer da pokupi sve kritike jer je od njega upravo to i traženo na ovoj utakmici, ali opet je to samo bio dokaz da je njegova prava uloga u ovoj reprezentaciji "džoker".

Dušan Vlahović - 6

Navikao je u Juventusu na ovakve utakmice, ali nije padao u očaj zbog toga pošto je željan fudbala zbog manjka minutaže. Za svaku loptu morao je da prolije pet litara znoja, da se vraća duboko da bi primio loptu, da uvijek mora da napravi četiri poteza nego što bi napadač želio, ali baš zato što je znao koliki je pritisak na njemu - ništa mu nije bilo teško. Vidio je da će morati da igra sam tako da je u 34. minutu odvažno krenuo na četvoricu, a ozbiljno je maltretirao i Alabu kome se u par navrata posrećilo. Možda je mogao nad njim da bude i penal, ali avaj...

Selektor: Dragan Stojković Piksi - 6,5

Tražio je od svojih igrača da izađu napred, da ne sjede u krilu Predragu Rajkoviću, ali nije to mnogo pomoglo, usljed postavke na terenu i grešaka koje smo pravili u posjedu lopte. Šokirano je gledao u Birmančevića poslije greške u 25. minutu, čak se čulo da viče "pas, pas" poslije toga, tražio je da igramo brže, da bi poslije primljenog gola sjeo na klupu. Djelovalo je kao da nema ideju na koji način Srbija može da dođe do pozitivnog rezultata, ali mu se malo posrećilo ovoga puta. Koliko je stvari išlo protiv nas uoči meča, možda je i zaslužio, ali ovo je ipak bilo samo prvo poluvreme. Za tri dana nas čeka još teži u Beogradu.

Kako su odigrale zamjene?

Stefan Mitrović je sigurno bio najveće iznenađenje na spisku selektora Srbije, ali je u 50. minutu pokazao da se ne boji kada je po osvojenoj lopti šutirao preko gola, dok je takođe vrlo dobar prodor imao i u 71. minutu kada je "progurao" loptu za Vlahovića. Može se reći da je dobio ocjenu iznad prelazne, dok su krajnje korektno odigrale i ostali igrači koje je Piksi uvodio u igru - Topić i Simić. Daleko manje prostora da pokažu nešto imali su Maksimović i Cvetković koji su odigrali ukupno po desetak minuta.