Piksi čuo šta je rekao Arnautović, pa mu odgovorio: "Vidimo se u Beogradu, Marko"

Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije rekao i kako je izgledala komunikacija sa Arnautovićem poslije meča u Beču.

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je sa Austrijom u Beču (1:1) u prvom meču baraža za opstanak u "A" diviziji Lige nacija i tako sada ima veoma dobre šanse uoči revanša u Beogradu za tri dana. Srbija je igrala loše prvo poluvreme, gubila je od 37. minuta, da bi potom u nastavku došla do vrednog remija preko Lazara Samardžića u 60.

Tim povodom obratiće se selektor Dragan Stojković Piksi koji je odmah na početku kazao kako je ovo dobar rezultat za Srbiju.

"Nisam zadovoljan jer sam mogao da zaradim pare da sam se kladio. Šalim se, solidan rezultat s obzirom na kvalitet srpske ekipe. Kada tome dodamo naše probleme, dobar rezultat za Srbiju", poručio je selektor Piksi.

O revanšu u Beogradu rekao je kako niko nema prednost te najavio određene promjene.

"Naš cilj je da eliminišemo Austriju u svakom slučaju, a to je da ostanemo u "A" diviziji i zato se igraju dvije utakmice. Nema niko prednost, nema je ni Srbija, krećemo od nule, želimo da odlučujemo u Beogradu. Sigurno da će biti nekih promena i očekujem jednu veliku posjetu u Beogradu i nadam se da uz jednu dobru igru možemo da dođemo do pobjede", rekao je Piksi.

"Srbiju možete da očekujete bolju, bez problema", rekao je Piksi i dodao: "To će biti jedna drugačija slika što se nas tiče. Mi smo danas igrali sa maloljetnom djecom, vjerovatno to znate, zbog toga mi je i drago, da osjete draž igranja za reprezentaciju u ovakvoj atmosferi u Beču. Nisam imao strah da ih ubacim u vatru i jako sam želio da se to desi i desilo se, za njih dosta znači u početku njihove reprezentativne karijere".

O strijelcu jedinog gola večeras za Srbiju, Piksi je poručio:

"Za vas ne znam da li ste dočekali, ja jesam Samardžićev. Bio sam zaista strpljiv i znao sam da posjeduje kvalitete da dođe do ovako prelijepog gola. To je velika draž za fudbal za navijače, da vide tako nešto. Dočekah ja, za vas ne znam", rekao je Piksi i dodao šta misli o igri Vlahovića.

"On je napadač, svi čekamo gol kod njega, ali meni se sviđa pristup igri gdje strašno želi da pomogne ekipi. U defanzivnim stvarima puno radi i malo je falilo da postigne gol i biće šansi u nedjelju u Beogradu".

Za kraj se osvrnuo i na Marka Aranutovića.

"Maloprije smo se vidjeli u miks-zoni, vaš kolega ga je pitao šta očekujete u Beogradu, kaže da pobijedimo, ja kažem vidimo se onda u Beogradu. Fenomenalan igrač, šalim se ja, izgleda onako moćno i mnogo je lijepo za Austriju što ga ima u svom timu", rekao je Piksi.