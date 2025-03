Snovi postaju stvarnost: Maršalska Ostrva igraju prvu međunarodnu utakmicu u istoriji

Pod zvaničnim nazivom Republika Maršalska Ostrva (Republic of the Marshall Islands – RMI), potpuno su nezavisna država, ali imaju Kompakt o slobodnom pridruživanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. To znači da SAD pružaju finansijsku pomoć i brane ostrva, dok Maršalska Ostrva daju SAD-u pravo da koriste njihovu teritoriju za vojne svrhe. Država je postala nezavisna 1986. godine, nakon što je bila dio američke uprave pod Ujedinjenim nacijama.