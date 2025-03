"Pitanje je da li neki mogu da odigraju 90 minuta u tri dana": Piksi otkrio ko je spreman za meč sa Austrijom

Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi rekao je da su četvorica igrača spremna da pomognu timu.

Izvor: MN PRESS

Srbija dočekuje Austriju u drugoj od dvije utakmice za opstanak u A Ligi nacija. Pred meč koji je zakazan za nedjelju od 18 časova trener Dragan Stojković Piksi se obratio medijima, a jedno od glavnih pitanja bilo je i to šta će selektor mijenjati u svom timu, s obzirom na to da je pobjeda potrebna u ovom meču.

"To su opcije o kojima se razmišlja. Donijećemo sutra odluku kako ćemo početi, sa kojim igračima i tako dalje. Ne treba da zaboravite da mi u ovom sazivu ima mnogo igrača koji ne igraju u svojim klubovima. Minutaža je jako, jako mala. Tu treba biti jako obazriv, kod odluke za prvih 11", rekao je Piksi.

Pokušao je selektor da objasni na šta misli:

"Pitanje je da li neki igrači mogu u tri dana da odigraju 90 minutau istom ritmu sa velikim zahtjevom. Tu treba biti jako, jako obazriv i jako mudar i donijeti dobre odluke. Mi smo u takvoj situaciji i ja se nadam da će u budućnosti naši igrači dobijati više šanse i da će imati ritam igre koji se traži od profesionalnog fudbalera".

Otkrio je trener da su četvorica igrača spremna da pomognu timu. Sada može da računa na Andriju Živkovića, Strahinju Pavlovića, Nikolu Milenkovića i Aleksu Terzića.

"U Beču sam vidio taj problem dugog neigranja u fizičkom smislu. Na meni je da donesem odluke u funkciji tima, ali je dobra novost da su Živković, Terzić, Milenković i Pavlović spremni da odgovore izazovu koji se zove Austrija. Koliko toliko imaću širu ideju i više mogućnosti za bolju situaciju", rekao je Stojković.

Šta je sa Gudeljom?

Selektor Stojković govorio je i o utakmici u Beču u kojoj nije u potpunosti mogao da računa na sve igrače, a sada je objasnio i zašto.

"Rajković je kapiten, nema razloga da mijenjamo sad, to ne treba da bude problem i neće biti problem. Za mene kao trenera je dobro da se vraćanju, lakše se diše, ima više opcija."

Posebno je govorio o Nemanju Gudelju.

"Gudelj se vraća, nismo htjeli da rizikujemo. On dugo nije igrao, bio je preveliki rizik da igra više. Vidjećemo njegovo stanje sutra, vidjećemo kako će on osjeća. Najvažnije je da mi igrač kaže kako se osjeća. Zavisi mnogo od toga šta on meni kaže. A onda ćemo odlučiti da li će početi ili ne, da li će da krene, da uđe... Imamo danas i sutra pola dana da se razmisli o svemu."

