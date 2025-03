Đoković ima podliv ispod oka: Isplivale fotke iz Majamija, mnoge je ovo zabrinulo

Novak Đoković ima problem sa oteklim okom prije finala turnira u Majamiju.

Novak Đoković još uvijek ne zna kada će da izađe na teren i da se bori za 100. titulu u karijeri. Finale protiv Jakuba Menšika trebalo je da počne oko 21 čas po našem vremenu, ali se to nije dogodilo zbog jakih pljuskova. Kiša i dalje ne prestaje na Floridi i čekaju se najnovije informacije.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa Novakovog posljednjeg treninga pre finala, dok su još postojali uslovi za igru. Na njima se vidi i da srpski as ima podliv ispod desnog oka. Nije poznato kako je nastao i šta se dogodilo, ali su njegovi navijači zabrinuti.

Ne bi trebalo to da predstavlja veliki problem za Đokovića, reklo bi se da ga mnogo više brine kiša i to što čeka i što ne zna da li će uopšte danas moći da izađe na teren u Majamiju. Uz to treba da čeka i da se prvo završi finale u ženskom dublu.

Ima li razloga za brigu?

U objavi koju je postavio poznati teniski novinar Hose Moron se navodi da Novak ima crvenilo na oku i da djeluje da postoji problem sa okom. U jednom momentu snimka se vidi i da Novak sipa kapi za oči...

"Vidjećemo da li je to nešto što može da ga limitira u finalu Majamija", napisao je Moron.