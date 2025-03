UŽIVO ĐOKOVIĆ - MENŠIK: Loše vijesti iz Majamija, hoće li se meč igrati danas?

Finales Masters 1000 con MAYOR diferencia de edad entre los finalistas:



15 años y 11 meses: Rune vs Djokovic

15 años y 11 meses: Alcaraz vs Djokovic

16 años y 2 meses: Nadal vs Agassi



18 AÑOS Y 3 MESES: JAKUB MENSIK vs NOVAK DJOKOVIC