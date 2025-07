"Zbog toga su pregovori stali": Ofer Janaj otkrio kako je Micić stigao u Hapoel!

Ofer Janaj, vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, otkrio je kako su tekli pregovori sa srpskim reprezentativcem Vasilijem Micićem.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Screenshot/YouTube//@אורפוריה

Poslije dugo čekanja i pretpostavki gdje bi Vasilije Micić mogao da nastavi karijeru, saga je konačno završena. Od samog početka među prvim klubovima koji su se zanimali za Srbina bio je Hapoel iz Tel Aviva i baš tamo plejmejker iz Kraljeva će nastaviti karijeru. Kako je došlo do ove saradnje ispričao je i prvi čovjek kluba - Ofer Janaj.

Janaj je priču krenuo od prvih koraka koje je Hapoel preuzeo, a onda se prisjetio i trenutka u kojem su pregovori stali, zbog, kako kaže, prevelike plate koju je Srbin tražio:

"Počelo je prije dva mjeseca i tada se mnogo razgovaralo. U isto vrijeme, povezao sam se i sa njim, on je posebna ličnost. Pregovori su stigli do tačke gdje sam im rekao: 'Nimalo niste realni u vezi sa tim kako postići dogovor, brojke nemaju smisla i stoga je nemoguće krenuti naprijed'. U tom trenutku su pregovori završeni", započeo je Janaj za "Sport5".

"Nastavljeni su jer sam senašao u Abu Dabiju i tamo sam upoznao njega i njegovog oca.Čim su rakete iz Irana pale ovdje, dobio sam poruku od njega: 'Mi kao Srbi znamo šta je rat i zaista se nadam da su vaši voljeni bezbjedni i da ćete ovo proći mirno.' To me je dirnulo. To uopšte nema veze sa novcem. Ono što smo ovdje uradili jeste da smo mu dali dio plate i u akcijama. On je dobar biznismen i ovdje vidi potencijal."

Janaj je pokušao da objasni i kako će njegov tim izgledati naredne sezone.

"Imaćemo dva centra u Tel Avivu i Sofiji.Pokušavamo da smislimo model, ali detalji još nisu finalizovani. Željeli bismo da zatvorimo jedan veliki tim, gdje će svi igrači biti u rotaciji, a onda neće svi morati svaki put da lete."

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

"Najvažniji cilj je da shvatimo kako da se plasiramo u plej-of Evrolige. Druga stvar je da osvojimo izraelsko prvenstvo. Pokušali smo da razmislimo kako možemo da stvorimo situaciju u kojoj uspijevamo da održimo oba cilja. Kada budemo u Sofiji, da počnemo da letimo svi dva i po sata u svakom pravcu, to u osnovi znači da bi igrači provodili mnogo vremena na letovima. To bi naše igrače učinilo sklonim povredama."

Dimitris Itudis o situaciji timu

Trener Hapoela Dimitris Itudis analizirao je situaciju u kojoj je njegov tim nalazi.

"Hapoel Tel Aviv je jedan i neponovljiv košarkaški tim.Oduvijek je bio takav i uvijek će biti takav. To je istorijski klub i ostaće takav. Na šta navijači treba da budu ponosni jeste to što vlasnik pokušava da izgradi najbolji tim za Evroligu i izraelsku ligu. Nazvaćemo to 'proširenim spiskom'".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Tokom plej-of perioda, vodili smo ozbiljnu diskusiju sa upravom i direktorima lige, kako bismo promijenili neka osnovna pravila, kako bismo mogli biti na istom nivou kao i druge lige širom Evrope. Nijedno od pravila koja smo predložili i preporučili nije prihvaćeno. Dakle, činjenica da imamo određena ograničenja nas navodi da razmotrimo da treba da igramo u inostranstvu. Natjerala nas je da razmislimo o tome šta ima više smisla iz perspektive tima. Spisak će biti drugačiji za svaku utakmicu, ali Hapoel Tel Aviv će biti jedan tim."

