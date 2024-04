Vladan Milojević nakon "vječitog derbija": Ne mogu to da objasnim! Pričamo i pričamo i opet isto!

Trener Zvezde oglasio se poslije "vječitog derbija"

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u 173. "vječitom derbiju" 3:2, a nakon što se njegov tim dva puta vraćao iz zaostataka, trener crveno-bijelih Vladan Milojević kritikovao je greške. U izjavi za TV Arena sport, rekao je da ne može da shvati koliko je šansi potrebno njegovom timu da postigne gol.

"Kada igrate ovakve utakmice, mislim da je i prva bila slična. I tada je trebalo da imamo apsolutnu kontrolu, a ona se ne uspostavlja samo kroz igru, posjed, već kroz rezultat. Opet smo došli do toga da moramo da jurimo. Ko zna koji put radimo neke stvari koje mi nisu jasne na ovom nivou. Ne radimo to tako i zato mi nije jasno, ali to je za analizu i za razgovor sa mojim igračima".

"Teško je kada vam Partizan da gol i vrati se, čeka u niskom bloku, morate da napade, da otvorite sve linije, stvori se dosta prostora, a Partizan ima kvalitetne igrače koji to mogu da iskoriste. Mogu da iskoriste pasovima Zahida i Natha, brzinom Severine, Kalulua, Baždara... Počeli smo utakmicom opet šansom Baždara, Glazer je odbranio u prvom minutu. Potpuno nejasno. To nam se opet pogađa, mi pričamo i pričamo... Ali hajde vidjećemo u srijedu. Možda nam se to u srijedu vrati. imamo toliko klasičnih šansi da ne možemo gol da damo, da je to nevjerovatno. To ne mogu da objasnim. To je fudbal. Čestitam svojim igračima, igračima Partizana, divnim navijačima što su došli, sadržajan je bio derbi, dosta golova..."