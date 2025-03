Novak Đoković ga vidio kao svog nasljednika, a on obožava Rodžera Federera

Žoao Fonseka je ponovo govorio o Rodžeru Federeru za kojeg misli da je imao veliki uticaj na njega jer mu je Švajcarac bio idol.

Žoao Fonseka, iako veoma mlad, ostvario je velike rezultate. Sve to bilo je dovoljno da ga lično Novak Đoković imenuje za svog nasljednika, ali čini se da mladom Brazilcu to nije dovoljno, pošto on neprestano ističe značaj Rodžera Federera. Tako je i ovog puta govorio o svom idolu.