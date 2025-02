Bivši polufinalista US Opena o vunderkindu iz Brazila: "Biće nosilac u Njujorku, u to sam još sigurniji!"

Sem Kveri govorio je o brazilskom teniskom čudu.

Mladi brazilski teniser Žoao Fonseka (18) izazvao je veliku pažnju javnosti poslije osvajanja ATP turnira u Buenos Ajresu, a iako je ostavio slab utisak u svom Rio de Žaneiru, i dalje u njega mnogi vjeruju pred nastupajuće grend slemove i očekuju da "pomrsi" svima račune.

Tako se o njemu danas već priča kao o legitimnom kandidatu za grend slem pehare, iako mu je tek 18 godina, pa je bivši američki teniser Sem Kveri u jednom podkastu upitan da li može da "izazove Sinera i Alkaraza", kao da ne postoje drugi teniseri iz vrha koji su danas njihovi rivali. "Mislim da može. Možda ne odmah, ali nije daleko od toga", rekao je Kveri koji je još jedan od onih koji su odmah zaboravili na Đokovića i u prvi plan stavili "njegovog nasljednika".

Možda su doprinijele i Fonsekine riječi, kojima se ogradio od Đokovića, privukavši veću pažnju javnosti: "Ako samo gledate kako igra tenis, već na prvi pogled je jasno da je nevjerovatno dobar. Način na koji se kreće po terenu. Način na koji udara lopticu, i bekhend i forhend. Zna da ih 'raspali'", poručio je Kveri.

"Strastven je u načinu na koji igra. Trenutno je u nevjerovatnoj formi, leti visoko, tako ga je zabavno gledati. On je moj omiljeni igrač za gledanje u ovom trenutku, obožavam da ga gledam kako igra", nastavio je da niže pohvale Amerikanac dodavši da je za njega nebo granica: "I da, i dalje vjerujem u njega. Mislim da će biti nosilac na US Openu, sada sam u to još sigurniji. Nevjerovatna nedjelja u Buenos Ajresu. Radujem se što ću ga gledati do kraja života!"

Šta je Đoković rekao o Fonseki?

"Fonseka? Zapravo sam ga upoznao prije pet minuta", rekao je Đoković nakon pobjede u drugom kolu Australijan opena ove godine protiv mladog Farije: "Čestitao sam mu, ne samo na pobjedi koju sam gledao protiv Andreja Rubljova, zapravo posljednji set sam tek stigao da odgledam, nego i na svemu što radi već šest mjeseci ili godinu dana. Pratim njegov uspon, njegov sam fan. Sviđa mi se kako je hrabar, udara čisto, mogu da kažem da je baš 'olraund' igrač".

"Brazil je ogromna zemlja i dobro je za tenis da imamo igrača koji dolazi iz te zemlje. Nisu imali igrača tog kalibra još od slavnog Guge Kuertena. To je dobro naravno za cijeli sport. Tako mlada osoba da igra tako dobro. Pratim ga, rekao sam već da u njemu vidim malo i moje igre, posebno kada sam bio njegovih godina, igra tako da u svakom poenu pokazuješ šta ima, bez ikakvog ustručavanja. Ima petlju i to je pokazao je protiv Rubljova, tako da je budućnost svketla pred njim ako ovako nastavi".

S druge strane dok je Đoković ovako pričao o Fonseki, mladi Brazilac je s druge strane rekao da je za njega "Federer bez obzira na sve Novakove rekorde, najveći teniser svih vremena".

