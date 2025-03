Borac protiv GOŠK-a otvara presudnu fazu prvenstva: "Nisu u zavidnoj formi, ali to nas ne interesuje!"

Crveno-plavi u subotu uveče dočekuju Gabeljane.

Nakon velikog trijumfa nad Sarajevom (0:2), fudbaleri Borca duelom sa GOŠK-om počinju treći, odlučujući krug prvenstva.

Duel sa Gabeljanima igra se u subotu (29. mart) od 20.45 časova na Gradskom stadionu, a pomoćni trener crveno-plavih Bojan Puzigaća uvjeren je da će Borac na najbolji mogući način odraditi prvu od posljednjih 11 utakmica u bh. ligi.

"Prije svega, želim da pohvalim ekipu na pobjedi protiv Sarajeva. Čestitam im ovom prilikom, ali to je već iza nas. Očekujemo utakmicu protiv GOŠK-a koju veoma respektujemo. Nisu u nekoj zavidnoj situaciji, ali to nas manje interesuje. Ako mi budemo pravi i koncentrisani kao što uvijek i jesmo, očekujem da ćemo stići do nova tri boda. Prihvatamo ulogu favorita i nadam se da ćemo je opravdati na terenu", rekao je prvi pomoćnik šefa stručnog štaba Mladena Žižovića.

PREMIJER LIGA BiH - 23. kolo

Petak:

Zrinjski – Sloboda (16.30)

Široki Brijeg – Velež (18.30)

Željezničar – Posušje (20.45)

Subota:

Sloga Meridian - Radnik (13.30)

Sarajevo – Igman (16.00)

Borac – GOŠK (20.45)







Tablice omogućuje Sofascore

