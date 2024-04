ZNAM ŠTA ĆETE ME PITATI - DA, IMAMO PROBLEM! Vladan Milojević nema odgovor na važno pitanje!

"Moram da pohvalim Filipa na velikoj profesionalnosti i radu na treningu, imam divan stručni štab, prave profesionalce, probaćemo da mu nađemo minute i jako mi je drago da kad god dobije šansu daje svoj maksimum i to me raduje"

"Svaka ekipa ima svojih nedostataka. Interesuje me sada naredna utakmica, Kup i derbi sa Partizanom. Završena je jedna, ostalo je još 18 bodova u opticaju uz polufinale, igramo sa najboljim ekipama i ne kažem da je to filter, jer ih odlično znamo, ali u ovom trenutku ne razmišljam o tome"

"Što se tiče ugovora, to su stvari do uprave i Saleta. Iskreno, voleo bih da ostane sa nama, videćemo što se toga tiče, ne bih znao da vam dalje kažem"

"Koliko znam, Sale je veliki profesionalac, veliko je poglavlje savremene istorije Crvene zvezde i toliko plemenit i dobar fudbaler... Kao trener želeo bih da bude što duže, jer mladi igrači od njega dosta mogu da vide, a složićete se da je to melem za navijače i sve koji vole fudbal. Dosta je patio, borio se, ali moram da ga pohvalim, jer toliku želju ima. Nije bio u mom prvom mandatu, prvi put ga treniram. Imali smo iskren razgovor i u njegovim očima sam video veliku želju da pomogne ovom timu. Potreban nam je i to vraća"

21 : 31

"Tumbaković vodio Partizan, Pižon Zvezdu..."

"Nemam zamerki, rekao sam da nema favorita i to je moj lični stav. Zbog vrlo lakog pisanja oko toga da li je neko favorit, ko ima veliki ili mali budžet, to u fudbalu i u sportu ne postoji. Ja sam bio učesnik utakmice u kojoj je mislim goispodin Tumbaković bio trener Partizana, a gospodin Pižon trener Zvezde i bilo je nekih 25-30 razlike u bodovima. Igrao se ovde kup i ne postoji tu favorit. Kao i kada igraju Milan - Inter, Barselona - Real, to ne postoji. To su posebne utakmice, za gušt"