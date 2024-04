Bibars Natho nakon "vječitog" derbija bljuvao vatru: Trebalo je da napustimo teren!

Bibars Natho pobjesnio nakon poraza Partizana u 173. "vječitom" derbiju.

MARKO METLAS

Nakon poraza u 173. "vječitom" derbiju Partizan je odmah reagovao saopštenjem i poručio je da neće igrati meč u Kupu Srbije protiv Crvene zvezde zbog sudije Pavla Ilića, a posebno oštar u komentaru bio je Bibars Natho. Najbolji fudbaler crno-bijelih bljuvao je vatru u razgovoru sa medijima poslije meča.

"Danas je samo jedan čovjek dobio utakmicu i to je sramota šta se desilo drugi put zaredom. Došao je ovdje i igraju sa 12 igrača, ako niko neće da priča, mi ćemo. Nevjerovatno je da dođemo ovdje i jedan čovjek hoće šou. Dovedu tog sudiju koji napravi šou. Neće da gleda VAR jer zna da je njegova greška, ako neće da priča mi ćemo da kažemo. Dosta je bilo, dosta je bilo! Ovdje sam pet godina i niko neće da priča o problemima svaki meč, svi pričaju sljedeći meč, idemo dalje, 'ajde... Borimo se za klub, za navijače, svaki meč dođemo i jedan čovjek ukrade šou!", poručio je Natho.

Izraelski fudbaler upitan je da prokomentariše povike navijača sa tribina koji su tražili da igrači izađu sa terena nakon što je Endiaje izjednačio na 2:2 u 90. minutu: "Grobari su u pravu, trebalo je da izađemo sa terena, izvinjavam se navijačima. Moja je greška. Trebalo je da izvedem ekipu sa terena, možda bi to pomoglo da se neko probudi u srpskom fudbalu. Da li ćemo igrati meč u Kupu? Imamo li neki drugi izbor? Ako ne uradimo, izbaciće nas iz Evrope. Žao mi je što pričam, djeca nas gledaju. Mogu mene da kazne, imam 36 godina, preuzimam odgovornost i ovo nije fudbal. Neko mora da kaže istinu. Svi ćute i nikom ništa. Poslije one utakmice sudija je trebalo da bude izbačen dva mjeseca, a sad sudi derbi", zaključio je on.

Crvena zvezda je pobijedila poslije preokreta 3:2 u nadoknadi vremena, a igrači Partizana su posebno bili nezadovoljni detaljima iz same završnice. Prvo je Šerif Endiaje prije gola za izjednačenje rezultata imao duel sa Markovićem, za koji su iz tabora crno-bijelih smatrali da je faul, dok je u 110. minutu Bukari pao poslije kontakta sa Antićem. Tu su crno-bijeli insistirali da je bilo van kaznenog.

