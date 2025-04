Zoran Zekić sumirao je prvenstveni duel sa Borcem (2:0).

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Sarajeva poklekli su na Gradskom stadionu za tri minuta.

Igrači Borca su u derbiju 26. kola Premijer lige BiH matirali odbranu bordo tima u 25. i 28. minutu, preko Kvržića i Vukovića, i vratili se na lidersku poziciju pobjedom rezultatom 2:0.

Nakon što je u utorak trijumfovalo nad Borcem istim rezultatom, Sarajevo večeras u Platonovoj ulici nije pružilo partiju kakvoj se nadalo.

"Mnogo toga nam nije išlo u prilog večeras. Prvo nas je poremetila povreda Jovića, nakon toga je presudilo neiskustvo Đate u 16 metara. Moram reći da smo bili dosta nestabilni i energetski prazni. Nismo danas prikazali agresiju ni sa loptom ni bez lopte, tako da je Borac to kaznio nakon jedanaesterca. Drugi gol smo opet dobili jeftino. U drugom poluvremenu mogli smo ugroziti Borac u dvije situacije preko Kjeremea, možda smanjiti na 2:1, onda bi bilo malo neizvjesnije. Ovako čestitam Borcu na pobjedi i to je to", rekao je poslije meča trener Sarajeva Zoran Zekić za TV Arena sport.

Vidi opis Trener Sarajeva nakon poraza u Banjaluci: Bili smo energetski prazni, nedostajalo je agresivnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 10 / 10

Ekipa hrvatskog stratega završnicu sezone dočekuje uz veliki broj povrijeđenih igrača.

"Svaki dan se nešto dešava, ali i to će proći. Neki će se valjda vratiti, da se pripremamo i da budemo što snažniji u završnom dijelu prvenstva i Kupa", istakao je Zekić.

Prvu narednu utakmicu Sarajevo će odigrati u utorak (22. april) od 21.00 čas, kada će na Koševu, u 27. kolu, dočekati Slobodu.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)