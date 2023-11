Javio se legendarni fudbaler Zvezde: "Bahar je već trebao da dobije otkaz"

Nekadašnji igrač Crvene zvezde, Dragiša Binić prokomentarisao izraelskog trenera Baraka Bahara.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su neriješeno (1:1) protiv TSC-a u odloženom meču osmog kola Superlige, a taj susret napravio je veliki problem u klubu. Navijači su uvredama, zvižducima i bez zajedničke pjesme na kraju meča ispratili igrače u svlačionicu, a izraelski trener Barak Bahar našao se na udaru čitavog stadiona jer ekipa već nedjeljama igra ispod očekivanja. Po riječima čuvenog Dragiše Binića zbog toga bi šef struke trebalo da bude otpušten.

Šampion Evrope sa Crvenom zvezdom u njenoj najslavnijoj generaciji smatra da igra srpskog kluba nije ni blizu potrebnog nivoa, a kao glavnog krivca za to navodi upravo Bahara. Po njegovim riječima, Barak nema dovoljno dobar odnos sa igračima, nije prisutan u njihovim životima i čak ne ulazi ni u svlačionicu.

"Gledao sam utakmicu protiv TSC i neke stvari su nedopustive. Vidio sam da ti ljudi koji nose Zvezdin dres ne trče. Nisam vidio rad trenerske ruke. Ali, sam zato vidio neke početničke greške. Onako sporo da Zvezda igra... Možda ja ne znam... Možda nikada nisam igrao fudbal i nosio Zvezdin dres. Onako kilavo... Kakva je to igra? Ja tebi, ti meni... Klaj-klaj... Ne razumijem. Nisam vidio loptu u prostoru, nisam vidio kretanje bez lopte, trčanje, da neko hoće da krene "1 na 1", nisam vidio da pomažu jedni drugima", rekao je Dragiša Binić za Kurir i zatim progovorio o treneru Zvezde:

"Koliko čujem, on i ne ulazi u svlačionicu. Odvojen je od igrača, nema osjećaj šta kome od njih fali, ima li neko od njih problem... Ne živi sa njima. I sami igrači nisu tim, jer između sebe gotovo i da ne govore. Nema druženja van terena, vidi se to po njima. Nisam vidio igrače Zvezde da zajedno sjede i pričaju. Oni izgleda samo odrade taj trening. Nešto fali toj ekipi. Počev od trenera od njegovog rada. Imam utisak da nisu spremni. Fudbal je kolektivan sport i kad ne želiš da popraviš grešku svog saigrača, onda to nije u redu. A, u Zvezdi baš to rade. Jednostavno, Zvezda ne igra dobro, tamo ništa ne valja."

Po riječima Dragiše Binića smjena Baraka Bahara sa mesta šefa stručnog štaba bila bi najbolje rješenje. Nekadašnji fudbaler misli da je Izraelac otkaz trebalo da dobije još u srijedu uveče, odmah nakon remija sa TSC-om koji je crveno-bijele ostavio čak šest bodova iza lidera šampionata Partizana.

"Rez mora da se napravi! Nešto mora da se razdrma. Ako mene pitate, mislim da je trener još u srijedu trebalo da bude smijenjen. I ne treba nam trener stranac, već naš čovjek. Ako mi treba da učimo fudbal od Izreaelaca, onda neka... Koga za trenera pitate? Nije to moj posao. To treba da rade ljudi iz Zvezde, oni znaju najbolje. Vjerujem da će brzo reagovati. Bilo kakva promjena će biti dobra. Ovako ne valja. To vidimo i mi sa strane", ispričao je Binić i dodao šta mu još smeta: "Mnogo je stranaca u Zvezdi. Nemam ništa protiv njih, ali ih je mnogo. Većina igrača moraju biti naši. Da razumiju klub, navijače, gdje su došli. Ovi Zvezdini stranci ništa ne razumiju. Ali mislim da će brzo da osjete. Vidim da je veliko nezadovoljstvo kod navijača. Čulo se sinoć šta misle... Šteta samo, što nije bila veća masa ljudi. U fudbalu, a posebno u Zvezdi moraš da izgineš... Za grb, za dres, za svog druga... Tako je barem bilo u moje vrijeme. Mislite da smo tek tako postali prvaci Evrope?!"

Legendarni fudbaler i jedan od najbržih igrača u istoriji Crvene zvezde dotakao se i finansijskog dijela priče.

"Neću da vjerujem da se ovo dešava mojoj Zvezdi. Ti momci koji sada igraju za Zvezdu, igraju za veliki novac. Mi smo za te pare išli preko, imali smo mnogo manje kada smo postali prvaci Evrope. Nije to u redu prema Zvezdi, rukovodstvu kluba, navijačima i narodu. Ne može to tako", zaključio je Dragiša Binić.