Binić otkrio ko bi mogao da naslijedi Piksija - ovo niko nije očekivao

Bivšim fudbaler Dragiša Binić oglasio se o povratku Slavoljuba Muslina na klupu Srbije.

Izvor: Youtube/Sport light/printscreen

Evropsko prvenstvo za reprezentaciju Srbiju završeno je ispadanjem u grpnoj fazi, a još dok je nacionalni tim bio u Njemačkoj počele su spekulacije o otkazu selektoru Draganu Stojkoviću. Za sada nema odluke - da li će Piksi ostati na klupi reprezentacije ili će nacionalni tim u novom ciklusu predvoditi neki novi trener. Kao zanimljivo ime pojavio se nekadašnji selektor Slavoljub Muslin.

Odgovarajući na pitanja gledalaca njegov prijatelj Dragiša Binić otkrio je da bi Slavoljub Muslin prihvatio da se vrati na mjesto selektora Srbije, ali sa širim ovlašćenjima - da napravi određene promjene u Fudbalskom savezu Srbije i da mu se, naravno, niko ne mijenja u selektorski posao.

"Da, ali bi opet ostao isti. Nema kod njega da mu neko sastavlja tim. Morao bi i saradnike... Cijela organizacija. bitan je cijeli tim, tražio bi oko sebe ljude koje on smatra da će biti kako on smatra. To sad remeti, od sportskog direktora, pa onda onaj kontakt prema organizaciji, prema Savezu. Tako da bi to bilo teško. A daj Bože da imamo takve trenere, ja vam kažem. Ja njega znam i kao direktora i kao trenera i kao selektora. Pa i ponovo kao selektora. Mislim da je jedan od rijetkih ljudi koji je ostao dosljedan svoje pozicije", ispričao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde u emisiji "Sport lajt" i dodao: "Kako je rekao za Sergeja Milinković-Savića, poslije onih pritisaka. Rekao je ovako 'Samo me još papa nije zva oda ga stavim u reprezentaciju, a mogao je svake druge nedjelje da ga gleda', jer je ovaj igrao u Rimu."

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Dragiša Binić objasnio je i Muslinov postupak prema Sergeju. "On se sastao sa igračem i rekao 'On je dobar igrač! U mom sistemu, ne vidim ga! I tu nema ljutnje. Očekuješ rezultat. Napravi rezultat. I mi smo takvog čovjeka smijenili", zaključio je šampion Evrope sa crveno-bijelima 1991. godine.

Podsjećamo, nekadašnji selektor Slavoljub Muslin odveo je Srbiju na Mundijal u Rusiji, ali je otpušten prije tog turnira. Od tada je samo kratko radio kao trener, od oktobra 2018. godine do februara 2019. godine sjedio je na klupi Al Fajhe iz Saudijske Arabije. Tokom bogate trenerske karijere vodio je brojne francuske timove poput Bresta, Poa, Bordoa, Le Mana, Lensa, ruske timove himski, Krasnodar i Amkar, Metalurg iz Donjecka, Dinamo iz Minska, Standard Lijež, dva puta Lokeren, dva puta Crvenu zvezdu...