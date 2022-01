Sergej progovorio o sukobu sa Muslinom: Meni je taj čovjek potpuno nebitan!

Milinković-Savić tada nije bio u reprezentaciji, a i danas smatra da je u pravu.

Sergej Milinković-Savić je već nekoliko godina lider Lacija, ali mu je bilo potrebno mnogo vremena kako bi postao bitan šraf i u reprezentaciji Srbije.

Nije ga bilo kod Slavoljuba Muslina, kod Mladena Krstajića je imao nedefinisanu ulogu, a kod Ljubiše Tumbakovića je zablistao tek u baražu protiv Norveške kada je postigao dva gola. Ipak, čini se da ga je razumio tek Dragan Stojković i uspeo je da njegov kvalitet iskoristi na najbolji mogući način.

"Došao je novi šef i namjestio stvari onakvima kakve je trebalo da budu i godinama unazad. Poslije se to sve pokazalo na terenu. Zna se koliko je veliki fudbaler bio, a takav je i sada u trenerskom poslu. Kada je preuzeo reprezentaciju u martu, namjestio nas je baš kako treba. Od prvog dana smo znali šta želimo. Prvog dana je rekao koji nam je konačani cilj, pa tek onda: 'Dobar dan i dobro došli u Pazovu'. Na kraju je sve ispalo kako treba i uspjeli smo da uradimo to što smo zacrtali u martu. Nije mala stvar...", rekao je Milinković-Savić u intervjuu za "Mozzart Sport".

Ipak, ne možemo da se zapitamo zašto je moralo da prođe toliko godina prije nego što je Srbija "izvukla" od Sergeja ono što su uspijevali treneri Lacija.

Pričalo se da je i do njegovog karaktera, čak i o sukobu sa Muslinom, ali izgleda da nikad nećemo saznati cijelu istinu.

"Tad sam imao najbolju sezonu u klubu, a nije me bilo u reprezentaciji. Ako ćeš iskreno, ne bih se vraćao na tu temu i da se sada o tome piše. To mi je sada totalno nebitno. I on kao čovjek mi je totalno nebitan. Znam šta je bilo i znam da sam 100 odsto u pravu. Ne bih želio da se vraćamo na tu temu, pa da sada to svi prepišu, pa da se vodi neka polemika, komentariše...", kazao je Sergej, ali to je neizbježna tema srpskog fudbala.

"To je bilo proke mnogo godina i više nije bitno. Gledajmo unaprijed", zaključio je vezista Lacija.