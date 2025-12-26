Ceca od Jutjuba u 2025. uzela 300.000 €: Nije snimila album 10 godina, a ruši rekorde i u Srbiji i u Hrvatskoj i BiH

Ceca je bila jedna od najslušanjih izvođača u 2025, i to ne samo u Srbiji.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Iako posljednji album ima još od 2016. godine, pjesme Svetlane Cece Ražnatović i dalje imaju jak prolaz na Jutjubu. Tokom 2025. godine bila je najslušanija folk pjevačica u Srbiji, sa ukupno 114 miliona pregleda.

Na osnovu prosječne Jutjub zarade od 800 do 1.000 evra po milion pregleda, dolazi se do cifre od preko 300.000 evra, ali taj iznos ne ide samo pjevačici – deli se sa autorima, izdavačima i saradnicima.

Iza Cece, po broju pregleda u Srbiji, našli su se Nikolija, Tea Tairović, Nataša Bekvalac, Sajfer, Heni, Breskvica, Milica Pavlović, Devito i Cobi.

Ražnatovićeva je imala zapažene brojke i u regionu: u Hrvatskoj 27 miliona pregleda, u Bosni i Hercegovini 40, u Sloveniji devet, u Severnoj Makedoniji 18, a u Crnoj Gori 13 miliona. U većini tih zemalja bila je među prvih deset izvođača i često jedina žena u vrhu liste.

Dok su se nekada uspeh i popularnost merili prodajom albuma, danas to rade digitalne platforme. U Cecinom slučaju, Jutjub jasno pokazuje da njena muzika i dalje ima publiku, bez obzira na to koliko je prošlo od poslednjeg albuma.

(Kurir.rs/MONDO)