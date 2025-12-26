logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ceca od Jutjuba u 2025. uzela 300.000 €: Nije snimila album 10 godina, a ruši rekorde i u Srbiji i u Hrvatskoj i BiH

Ceca od Jutjuba u 2025. uzela 300.000 €: Nije snimila album 10 godina, a ruši rekorde i u Srbiji i u Hrvatskoj i BiH

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ceca je bila jedna od najslušanjih izvođača u 2025, i to ne samo u Srbiji.

Ceca otkrila zaradu od jutjuba Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Iako posljednji album ima još od 2016. godine, pjesme Svetlane Cece Ražnatović i dalje imaju jak prolaz na Jutjubu. Tokom 2025. godine bila je najslušanija folk pjevačica u Srbiji, sa ukupno 114 miliona pregleda.

Na osnovu prosječne Jutjub zarade od 800 do 1.000 evra po milion pregleda, dolazi se do cifre od preko 300.000 evra, ali taj iznos ne ide samo pjevačici – deli se sa autorima, izdavačima i saradnicima.

Iza Cece, po broju pregleda u Srbiji, našli su se Nikolija, Tea Tairović, Nataša Bekvalac, Sajfer, Heni, Breskvica, Milica Pavlović, Devito i Cobi.

Možda će vas zanimati

Ražnatovićeva je imala zapažene brojke i u regionu: u Hrvatskoj 27 miliona pregleda, u Bosni i Hercegovini 40, u Sloveniji devet, u Severnoj Makedoniji 18, a u Crnoj Gori 13 miliona. U većini tih zemalja bila je među prvih deset izvođača i često jedina žena u vrhu liste.

Dok su se nekada uspeh i popularnost merili prodajom albuma, danas to rade digitalne platforme. U Cecinom slučaju, Jutjub jasno pokazuje da njena muzika i dalje ima publiku, bez obzira na to koliko je prošlo od poslednjeg albuma.

(Kurir.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetlana Ražnatović ceca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA