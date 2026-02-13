Dvije tragedije za kratko vrijeme u čačanskoj bolnici: Inspekcija detaljno ispituje oba slučaja

U čačanskoj bolnici u nekoliko dana preminuli su četvorogodišnja djevojčica i muškarac (38) nakon operacije trećeg krajnika, a Ministarstvo zdravlja pokrenulo je proveru okolnosti.

U čačanskoj bolnici za kratko vrijeme desile su se dvije tragedije. Najprije je preminula četvorogodišnja djevojčica nakon rutinske operacije krajnika, a zatim muškarac star 38 godina koji se, kako je saopšteno, samostalno prijavio na hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe.

"Djevojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon komplikacija, dijete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo", bila je prva informacija koja je dospela u medije 9. februara. Tokom jučerašnjeg dana, Ministarstvo zdravlja oglasilo se saopštenjem da se, nažalost, desila još jedna tragedija.

"U Opštoj bolnici Čačak, u noći između 11. i 12. februara, dogodio se tragičan ishod kada je tridesetosmogodišnji muškarac preminuo u postoperativnom toku nakon hirurške intervencije. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, do smrtnog ishoda je došlo "nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina", saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Kako je naglašeno, pacijent je bio u potpunosti informisan o potencijalnim komplikacijama.

"Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao", navedeno je u saopštenju Ministartsva zdravlja.

Odlukom ministra zdravlja, rukovođenje ORL odjeljenjem u čačanskoj bolnici preuzeli su ljekari iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i UKC Kragujevac, i oni će upravljati ovim sektorom "dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjeljenju u kratkom vremenskom roku".

Lončar: Ko bude odgovoran biće kažnjen

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući sinoć na RTS-u, istakao je da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici je opomena za sve i da preko toga ne može da se pređe. Kako je naglasio, inspekcija će ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni.

"Ko bude odgovoran biće kažnjen. Samo malo strpljenja da utvrdimo i ukrstimo sve izvještaje i ko je kriv biće kažnjen“, poručio je Lončar.

Prema njegovim riječima, u ovom momentu ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške ljekara, ali ono što je utvrđeno je da ne može otpusna lista da se šalje viber porukom i da ne postoji komunikacija sa porodicom.

"To ne smije i ne može da se dešava. Moramo da izvučemo poruku iz svega ovoga. Moramo da budemo ljubazniji prema pacijentima i prema rodbini, da se izbaci politika iz zdravstva. Moramo da se bavimo pomaganjem ljudima. Mi moramo da provjerimo cijeli sistem u toj bolnici. Da bi građani bili sigurni u bolnici su ljudi iz Kragujevca. Zaustavili smo hladne operacije. Došao je i drugi tim da pogledaju cijeli sistem ne samo ORL, da daju podršku", istakao je Lončar.

Pojasnio je da privremeno na ORL u čačanskoj bolnici neće biti hladnih operacija, a da će druge operacije raditi ljudi iz Kragujevca i Beograda, a pod nadzorom će biti ceo sistem dok ne bude siguran.

"Ne postoje lake operacije, pogotovo one koje se bave u totalnoj anesteziji. Hirurg procenjuje da li može da se izvede operacija bezbjedno, onda anestiziolog, ako anesteziolog ima nedoumice uključuju se internisti, endokrinolozi", izjavio je ministar za RTS.

Komplikacije rijetke ali se dešavaju

Dečji otorinolaringolog, dr Vladan Šubarević ranije je govoreći o operaciji krajnika na Prva TV istakao da su komplikacije retke, ali da se nažalost dogode, te da operacija krajnika sa sobom nosi neke rizike.

"To je operacija sa puno zagonetki i nepredviđenih situacija. Mnogi je računaju u rutinsku operaciju jer i jeste jedna od najizvođenijih operacija na svijetu i dan danas. Sama po sebi operacija nije tehnički previše zahtevna osim u nekim specifičnim slučajevima, ali ono što je kod operacije krajnika izazovno je privesti je kraju. Zaustavljanje krvarenja je mnogo veći dio posla kod operacije krajnika nego sama operacija krajnika, jer čovjek treba da bude precizan i smiren i da pacijent izađe potpuno čist i suv iz operacione sale i tu ste završili tek samo mali dio", objasnio je dr Šubarević.

Direktor podneo ostavku

Nakon prvog tragičnog događaja, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podnio je ostavku.

Podsjetimo, inspekciju je u utorak upućena u OB Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti djevojčice (4), koja je preminula poslije operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da ocijeni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje ljekara u tom slučaju.

