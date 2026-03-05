logo
Ministarstvo Srbije upozorava: Hrvatska stavljena u narandžastu zonu, putujte tamo samo ako je neophodno

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uvelo je “semafor” za putovanja, a Hrvatska je trenutno u narandžastoj zoni, što znači da građani treba da putuju samo u slučaju krajnje potrebe.

Srbija upozorila na putovanje u Hrvatsku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je "semafor" sa savjetima za putovanja koji mjeri nivo bezbjednosnog rizika, a Republika Hrvatska, trenutno se našla u narandžastoj zoni, koja znači - "putovanje u slučaju krajnje potrebe".

Kako navodi Ministarstvo spoljnih poslova, "semafor" predstavlja tabelu sa preporukama za svaku državu sveta, klasifikovanu u četiri nivoa - od bezbednog do visokorizičnog.

"Semafor" podijeljen na četiri boje

Takozvani "semafor" je podijeljen na četiri kategorije, odnosno boje:

  • Zelena boja: Slobodno putovanje uz redovan oprez
  • Žuta boja: Putovanje uz dodatne mjere opreza
  • Narandžasta boja: Putovanje u slučaju krajnje potrebe
  • Crvena boja: Ne preporučuje se putovanje

Zbog trenutne situacije, Hrvatska je trenutno u rangu narandžaste boje, koja striktno označava - putovanje samo u slučaju krajnje potrebe.

"Povodom najnovijih dešavanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih bezbjednosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom periodu, bez preke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku", navode iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ukoliko je putovanje neophodno evo na šta da obratite pažnju

Ukoliko je putovanje neophodno, građani se pozivaju da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta na kojima se mogu očekivati provokacije, pokažu oprez u komunikaciji i vode računa o ličnoj i imovinskoj bezbjednosti.

"Poseban bezbjednosni rizik predstavljaju organizovana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Republiku Hrvatsku, te se pozivaju sportski savezi i kulturna društva da se o svakom putovanju obavezno konsultuju sa nadležnim organima radi procjene rizika i preventivnih mera", dodaju iz Ministarstva.

(Blic/Mondo) 

