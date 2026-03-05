Više od 100 kamiona vraćeno sa granica: BiH suočena sa poremećajem međunarodnog transporta

Jutros je sa granica Bosne i Hercegovine vraćeno više od 100 transportnih vozila, dok je oko 2.000 tona robe ostalo zarobljeno, što je izazvalo ozbiljan poremećaj u međunarodnom drumskom transportu.

Izvor: Shuttershtock

Iz Konzorcijuma "Logistika" upozoravaju da svaki sat čekanja donosi nove gubitke za kompanije, radnike i ekonomiju.

Najveći dio međunarodnog robnog saobraćaja BiH odvija se preko graničnih prelaza na sjeveru zemlje, uz rijeku Savu, koji predstavljaju ključne izlazne tačke prema tržištu EU. Upravo na tim pravcima danas dolazi do zastoja i vraćanja vozila.

Konzorcijum napominje da slični problemi nisu evidentirani na pravcima preko Srbije, gdje su prevoznici dobili određena privremena rješenja, uključujući pravac prema Bajakovu.

"Srbija je na pravcu prema Mađarskoj uspjela da obezbijedi određene pomake ili privremena rješenja za svoje prevoznike. Zato postavljamo jasno pitanje institucijama BiH – zašto BiH nema isti nivo zaštite svojih prevoznika i privrede?", navode iz "Logistike".

Prevoznici upozoravaju da je ugrožen uvoz i izvoz robe, a lanci snabdijevanja dovedeni u pitanje, ukoliko se hitno ne preduzmu konkretni koraci i ne pokrenu direktni razgovori sa institucijama EU i susjednih zemalja. "Vrijeme za reakciju je sada", poručili su iz Konzorcijuma.