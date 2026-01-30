logo
Formirana zajednička grupa za rješavanje problema prevoznika u Srpskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Unije poslodavaca i Konzorcijuma "Logistike BiH" formirali su zajedničku grupu s ciljem rješavanja problema prevoznika zbog kojih su blokirali terminale sa zemljama EU, izjavio je ministar Radenko Bubić.

Prevoznici RS blokirali terminale prema EU ministar Bubić najavio rješenja Izvor: Vlada RS

Bubić je izrazio nadu da će danas profunkcionisati transport i da bi značajan broj privrednih subjekata već od večeras mogao da očekuje dopremu materijala, isporuku svojih gotovih proizvoda.

On je naglasio da su određeni periodi i datumi do kada će pojedina pitanja biti rješavanja.

"Imali smo konstruktivan sastanak sa predstavnicima ovog konzorcijuma na kojem su nas upoznali o problemima. Shvatili smo da je dobar dio tih problema rješiv", rekao je Bubić.

Bubić je rekao da je zbog nefunkcionisanja transporta zbog blokada terminala znatan broj privrednih subjekata ostao bez repromaterijala, nisu bili u mogućnosti da isporučuju robu, a znatan broj njih je na granici funkcionisanja.

Prevoznici su blokirali teretne terminale prema zemljama EU ,nezadovoljni pravilima EU o boravku u Šengenskoj zoni po sistemu 90/180.

