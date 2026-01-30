logo
Nastavljena blokada teretnog saobraćaja na granicama Srbije i BiH, Crnogorci i Makedonci odustali

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Prevoznici u BiH nastavili su blokadu teretnog saobraćaja na graničnim prelazima.

prevoznici iz BiH i Srbije nastavili blokadu granica Izvor: KURIR/D.Š./Udruženje vozača

Prevoznici traže da se riješi problem boravka i rada vozača u EU i izmjene pravila 90/180 dana.

Istakli su da su protesti organizovani zbog sve češćih zaustavljanja, kontrola i deportacija vozača iz BiH, koji su u zemljama EU, radeći svoj posao, boravili duže od dozvoljenih 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Blokadu su nastavili i prevoznici u Srbiji. Makedonski prevoznici objavili su sinoć da više neće blokirati teretne dijelove graničnih prelaza, a istu odluku juče su donijeli prevoznici iz Crne Gore, koji su s vladom postigli dogovor o svojim domaćim zahtjevima.

Evropska komisija usvojila je novu viznu strategiju prema kojoj bi vozači kamiona mogli da budu prepoznati kao posebna kategorija, što će im omogućiti boravak u Šengenu duži od 90 dana.

Iz Konzorcijuma "Logistika" za danas su najavili da će tražiti sastanke sa svim relevantnim entitetskim institucijama.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka najavio je za utorak, 3. februara, sastanak svih ministara zemalja zapadnog Balkana s predstavnicima Evropske komisije, povodom ozbiljnih poremećaja u nesmetanom protoku robe i funkcionisanju međunarodnog prevoza izazvanih blokadama graničnih prelaza prema EU.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić pozvao je juče prevoznike da obustave proteste na određeni period i daju šansu institucijama da rade svoj posao jer svako dalje zadržavanje blokada prouzrokovalo bi veliku štetu ne samo prevoznicima nego i ekonomiji.

Tagovi

prevoznici blokada

