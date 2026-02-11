Konzorcijum Logistika: Vozačima iz BiH zabranjuju ulazak u EU i ponovo ih deportuju

Konzorcijum „Logistika BiH“ uputio je hitno upozorenje da je više od jedne trećine kapaciteta drumskog transporta u Bosni i Hercegovini faktički isključeno iz lanaca snabdijevanja, što, kako ističu, direktno ugrožava privredni sistem zemlje.

Izvor: Shutterstock/Bumble Dee

Prema njihovim informacijama sa terena, profesionalni vozači iz BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije suočavaju se sa zabranama ulaska i deportacijama u državama poput Hrvatske, Njemačke i Austrije. Vozači se tretiraju kao turisti, a zabrane ulaska se izriču čak i nakon višednevnog boravka. Najviše incidenata zabilježeno je na graničnom prelazu Maljevac, dok su novi slučajevi registrovani i u sjevernoj Njemačkoj (Rostok i okolna područja).

Konzorcijum upozorava da ovakve mjere već dovode do prekida isporuka, stajanja kamiona i gubitka ugovora, čime se nanosi direktna finansijska šteta domaćim prevoznicima i proizvođačima. Takođe, naglašavaju da Bosna i Hercegovina još uvijek nije uputila zvanične note državama u kojima se zabrane sprovode, iako je problem dokumentovan i višestruko prijavljen.

"Ovo više nije pojedinačni problem vozača. Svaki zabranjeni ulazak znači zaustavljen kamion, prekinut ugovor i direktnu štetu za domaću privredu", navodi Konzorcijum.

Prevoznici traže hitnu reakciju institucija BiH: koordinisano djelovanje na nivou Savjeta ministara, direktnu komunikaciju sa Evropskom komisijom i državama članicama, te privremene mjere zaštite dok se ne pronađe sistemsko rješenje. Naglašavaju da je vrijeme za proceduralne odgovore isteklo i da je neophodno jasno opredjeljenje institucija da stoje iza domaćih prevoznika.

"Ako se odgovor svede na radne grupe bez mandata i sastanke bez odluka, to nije upravljanje krizom, već kontrolisano iscrpljivanje domaćeg sektora transporta", upozorava Konzorcijum „Logistika BiH“ i traži javni i mjerljiv odgovor svih nadležnih institucija.

U suprotnom, kako navode, BiH riskira potpuni kolaps logističkih tokova, gubitak domaćih prevoznika i ozbiljno ugrožavanje privrede.