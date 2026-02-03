Kraj problema "90 dana"? Brisel razmatra produženi boravak za prevoznike sa Zapadnog Balkana

U Briselu je održan sastanak između predstavnika Evropske komisije i predstavnika vlada sa Zapadnog Balkana o problemu sa kojim se suočavaju vozači kamiona iz regiona.

Taj sastanak je najavljen kao direktan odgovor Evropske komisije i njenih službi na proteste kamiondžija iz zemalja Zapadnog Balkana, nakon što je Komisija ponudila novu viznu strategiju i razmatranje produženog kratkotrajnog boravka (extended short stay) za profesionalne vozače u Šengen zoni, čime se želi ublažiti glavni problem zbog digitalnog sistema EES koji nastupa od 2025. i 2026. godine.

Riječ je o "onlajn" sastanku, javlja dopisnik EUpravo zato iz Brisela, tokom kojeg su se, putem video-veze, razmjenjivale informacije i predlozi za prevazilaženje problema.

U razgovorima su učestvovali predstavnici više direktorata Evropske komisije, zaduženih za migracije i unutrašnje poslove, proširenje, kao i mobilnost i saobraćaj, zajedno sa nadležnim ministrima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koju je predstavljao ministar za evropske integracije, Nemanja Starović.

"Tokom razgovora razmatrani su izazovi koje novi sistem može donijeti regionu, uz učešće visokih zvaničnika Evropske komisije nadležnih za proširenje, saobraćaj i unutrašnje poslove", navodi se u saopštenju.

Nova vizna strategija EU

Prethodne sedmice u Briselu je objavljena nova vizna strategija EU koja predviđa sistemsko rešenje za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza.

Evropska komisija prvi put precizno pominje vozače kamiona iz trećih zemalja kao jednu od profesionalnih kategorija za koje bi mogla da budu uvedena nova pravila produženog kratkoročnog boravka u Šengenskom prostoru.

Protest vozača kamiona

Komisija navodi da postojeći režim 90 dana boravka u periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme za sektore koji zavise od stalne prekogranične mobilnosti, među kojima je i teretni transport, što je pitanje od posebnog značaja za zemlje Zapadnog Balkana.

Evropska komisija najavljuje da će u saradnji sa državama članicama raditi na pronalaženju pragmatičnih rešenja koja bi omogućila produžene kratkoročne boravke za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, uz očuvanje bezbjednosnih standarda i ekonomske koristi za EU.

Za zemlje Zapadnog Balkana ovo pitanje ima dodatnu težinu jer veliki dio teretnog saobraćaja ka EU obavljaju vozači koji nisu državljani država članica.

Ograničenja boravka, u kombinaciji sa dugim čekanjima na granicama, dovode do prekida rada, dodatnih troškova i smanjene konkurentnosti transportnih kompanija iz regiona.

