Ubijeno 25 gardista u osveti narko-kartela u Meksiku: Izdato hitno upozorenje građanima

Ubijeno je 25 pripadnika Nacionalne garde u Meksiku.

Izvor: State Department/EPA/MARIO GUZMAN/EFE

Ministar bezbjednosti Meksika Omar Garsija Arfuš saopštio je danas je 25 pripadnika Nacionalne garde ubijeno u saveznoj državi Halisko, piše "Asosijejted Pres". Narkokartel "Halisko" je izveo niz osvetničkih napada nakon ubistva vođe ovog kartela Nemesija Oseguera poznatijeg kao El Menča.

Dosad je ubijeno i 30 pripadnika narko-kartela uz jednog zatvorskog čuvara. U mnogim dijelovima zemlje danas su zatvorene škole. Građanima je savjetovano da ne izlaze na ulice zbog porasta nasilja na ulicama.

(Mondo.rs)