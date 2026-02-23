logo
Prve riječi Trampa nakon ubistva vođe najjačeg narkokartela: Poslao poruku cijelom Meksiku (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tramp podržao borbu protiv narkokartela u Meksiku.

Tramp o ubistvu El Menča Izvor: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia/Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o haosu na ulicama zapadnog Meksika nakon ubistva vođe najvećeg narkokartela "Halisko, Nemesija Oseuera poznatijeg kao El Menča. Tramp je u intervjuu za "Fox" istakao da Meksiko kao država mora da se izbori sa narkokartelima.

"Sjajan intervju o američkom patrioti Dereku Malcu kod sjajnih prijatelja na 'Fox-u' kod Lorensa Džounsa koji je briljantan! Meksiko mora da se izbori sa narkokartelima i narkoticima", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Ko je Derek Malc?

Tramp je u intervjuu na "Fox-u" govorio o Dereku Malcu, nekadašnjem načelniku agencija DEA (Drug Enforcement Administration - Uprava za suzbijanje narkotika) u Njujorku. Organizovao je i predvodio specijalne operacije skoro 10 godina.

Da podsjetimo, u Halisku, saveznoj državi Meksika, u nedelju 23. februara ubijen je Nemesio Oseguera poznatiji kao El Menča, vođa najvećeg i najjačeg meksičkog narkokartela. Nakon njegovog ubistva, narkokartel je najavio osvetu ubijanjem civila i blokadama auto-puteva, tržnih centara i aerodroma.  

(Mondo.rs)

