Od policajca do krvavog narko-bosa: Ko je El Menčo? Dilovao drogu, sijao strah širom zemlje

Ko je ubijeni narko bos El Menčo? Bivši policajac osnovao najkrvaviji kartel na planeti, bez milosti napadaju i vojsku i rivale

Izvor: Profimedia/K.C. Alfred /Zuma Press

Narko-bos "El Menčo", kojeg su u nedjelju ubile meksičke specijalne snage, bio je suosnivač i vođa bande koja je posljednjih godina postala najmoćnija kriminalna organizacija u zemlji: Kartel nove generacije iz Haliska (CJNG).

Iako je manje međunarodno poznat od kartela Sinaloa, kojim je upravljao sada zatvoreni Hoakin "El Čapo" Guzman, CJNG je u Meksiku opštepoznato ime, poznato zbog ekstremnog nasilja i velikom arsenalu nalik na vojni.

Kartel CJNG - opremljeni kao vojska

Kartel, sa sjedištem u saveznoj državi Halisko, važi za jedan od najagresivnijih u napadima na vojsku, uključujući i napade na helikoptere, i pionir je u korišćenju dronova za lansiranje eksploziva, kao i u postavljanju mina.

Pokušaj da se ozloglašeni El Menčo uhvati 2015. godine završio se tako što su pripadnici kartela oborili vojni helikopter raketnim bacačem. Pet godina kasnije, 2020. godine, kartel je izveo drzak pokušaj atentata granatama i automatskim puškama u srcu Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa policije glavnog grada, koji je danas savezni sekretar za bezbjednost, piše Gardijan.

The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) torched vehicles in Puerto Vallarta, Mexico.pic.twitter.com/oWGz2yK1VE — Open Source Intel (@Osint613)February 22, 2026

Stručnjak za bezbjednost Eduardo Gerero izjavio je 2021. da vlasti sjeverno i južno od američke granice grupu smatraju prijetnjom po nacionalnu bezbjednost.

"Imaju ogromne količine novca, najsavremenije oružje, paravojne formacije i vozila nalik vojnim... i predstavljaju veoma ozbiljan izazov za meksičku vladu - naročito u malim i srednjim gradovima gdje odred od 50 operativaca kartela očigledno može da nadvlada bilo koju lokalnu policiju", naveo je.

CJNG preplavio Ameriku kokainom

Američka Uprava za borbu protiv droga (DEA) smatra da je kartel podjednako moćan kao kartel Sinaloa, sa prisustvom u svih 50 američkih saveznih država.



Jedan je od glavnih snabdjevača kokainom američkog tržišta i, poput kartela Sinaloa, zarađuje milijarde od proizvodnje fentanila i metamfetamina. Sinaloa je, međutim, oslabljen unutrašnjim sukobima nakon gubitka svojih vođa Ismaela "El Maja" Zambade i El Čapa Guzmana, koji su obojica u pritvoru u SAD.

Ko je ozloglašeni El Menčo?

El Menčo, bivši policajac čije je pravo ime Nemezio Ruben Osegvera Servantes, poreklom je iz Agililje u susjednoj državi Mičoakan. Uključen je u trgovinu drogom još od 1990-ih.

U mladosti, emigrirao je u SAD, gdje je 1994. godine pred Okružnim sudom za sjeverni okrug Kalifornije osuđen za zavjeru radi distribucije heroina i odslužio gotovo tri godine zatvora.

The situation in Mexico is raising concerns ahead of the 2026 FIFA World Cup!



The country will co-host the tournament alongside the United States and Canada



The reported death of El Mencho, a drug and cartel leader, during a law enforcement operation has sparked violent unrest.pic.twitter.com/Rpk1Cg2ZbU — QwojoSam (@QwojoSam)February 23, 2026

Nakon izlaska iz zatvora vratio se u Meksiko i ponovo uključio u trgovinu drogom sa narko-bosom Ignasijom Koronelom Viljarealom, poznatim kao "Načo Koronel". Poslije Viljarealove smrti, El Menčo i Erik Valensija Salazar, zvani "El 85", osnovali su CJNG oko 2007. godine.

U početku su radili za kartel Sinaloa, ali su se kasnije razišli i godinama su ta dva kartela vodila borbe za teritoriju širom Meksika.

Jedna priča iz podzemlja kaže da je do raskola došlo nakon što je jedan narko-diler iz Gvadalahare tokom okupljanja na istoku grada prosuo čašu čaja od hibiskusa po rivalu. Navodno je taj naizgled bezazleni incident pokrenuo krvav i zbunjujući niz izdaja, obračuna i masakara.

Za razliku od El Čapa, koji je tražio pomoć Šona Pena da svoju kriminalnu priču pretvori u holivudski blokbaster, El Menčo je više volio da djeluje iz sjenke. Postoji vrlo malo njegovih fotografija. Od 2017. godine El Menčo je više puta optuživan pred Okružnim sudom Sjedinjenih Američkih Država za Distrikt Kolumbija.

Najnovija, proširena optužnica, podnijeta 5. aprila 2022. godine, teretila ga je za zavjeru i distribuciju kontrolisanih supstanci (metamfetamina, kokaina i fentanila) radi njihove ilegalne uvozne distribucije u SAD, kao i za upotrebu vatrenog oružja tokom i u vezi sa krivičnim djelima trgovine drogom.

El Menčo je takođe optužen po Zakonu o sankcionisanju narko-bosova (Drug Kingpin Enforcement Act) zbog vođenja kontinuirane kriminalne organizacije.

(Mondo.rs)