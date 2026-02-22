logo
Ubijen jedan od najtraženijih kriminalaca današnjice: Svijet u strahu od odmazde najbrutalnijeg kartela

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

"El Menčo" podlegao povredama poslije vojne akcije, SAD izdale upozorenje.

Ubijen opasni vođa narko kartela u Meksiku Izvor: Profimedia/K.C. Alfred /Zuma Press

Nemesio Oseguerа Servantes, poznatiji kao "El Menčo", vođa jednog od najmoćnijih i najopasnijih narko-kartela u Meksiku - Kartela nove generacije Halisko (CJNG) - ubijen je tokom vojne operacije u saveznoj državi Halisko, prenose lokalni mediji.

Meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je preminuo od zadobijenih povreda tokom vazdušnog transporta nakon akcije.

Likvidiran u zoru tokom vojne operacije

Prema dostupnim informacijama, operacija je izvedena u zoru u centralno-zapadnom delu zemlje, u državi Halisko, koja važi za uporište ovog kartela.

Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je "El Menčo“ preminuo od posledica povreda dok je bio prebacivan vazdušnim putem nakon intervencije vojske, prenosi agencija Rojters.

Kartel sa gotovo nacionalnim uticajem

Kartel nove generacije Halisko (CJNG) proširio se iz svoje prvobitne baze u državi Halisko i danas ima gotovo nacionalno prisustvo širom Meksika. Smatra se jednim od najbrutalnijih i najorganizovanijih kriminalnih sindikata u zemlji.

Tokom nedjelje pojavili su se nepotvrđeni izvještaji o zapaljenim automobilima i naoružanim osobama na ulicama u Halisku i drugim dijelovima zemlje, što ukazuje na moguće odmazde i destabilizaciju nakon smrti vođe kartela.

SAD nudile 15 miliona dolara za informacije

Sjedinjene Američke Države ranije su nudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja "El Menča", koji je važio za jednog od najtraženijih kriminalaca u regionu.

Američki Stejt department izdao je upozorenje svojim državljanima da ostanu u zatvorenim prostorima („shelter-in-place“) u državama Halisko i Tamaulipas, kao i u pojedinim oblastima država Mičoakán, Gerero i Nuevo Leon, zbog bezbjednosne situacije.

Zvanične meksičke vlasti zasad nisu saopštile dodatne detalje o operaciji.

 (BBC/Mondo) 

